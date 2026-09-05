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Relato da corrida
F2 Monza

F2: Durksen triunfa na sprint de Monza; Câmara abandona

John Bennett e Oliver Goethe completaram o pódio da corrida de sábado da etapa italiana; Fittipaldi terminou em 16º

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Durksen y Bennett

Joshua Durksen, da Invicta, venceu a sprint da etapa de Monza da Fórmula 2, com John Bennett e Oliver Goethe completando o pódio da corrida de sábado na Itália. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, abandonou após sofrer um toque, enquanto Emmo Fittipaldi, compatriota da AIX, chegou em 16º.

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Como foi a corrida sprint?

Câmara saiu da classificação de Monza com uma boa notícia para além da pole position: os rivais diretos pelo título Nikola Tsolov e Gabriele Mini foram punidos em três posições na largada das duas corridas, caindo para oitavo e 14º na sprint, respectivamente. Além disso, a penalidade de Noel Leon fez o brasileiro subir de 10º para nono na largada da prova de sábado.

Na largada, Bennett permaneceu na ponta, enquanto Durksen escalou posições e subiu para quinto, enquanto Tsolov assumiu a sétima colocação. Câmara caiu para 10º, com Dunne logo na frente.

Na terceira volta, Durksen aproveitou o duelo entre Stenshorne e Goethe para subir para terceiro e tentar ultrapassar Inthraphuvasak. Após sair da pista e devolver a posição ao tailandês, o paraguaio da Invicta rapidamente deu o troco e assumiu o segundo lugar.

O duelo entre Dunne e Tsolov na primeira chicane forçou os pilotos logo atrás a espalharem. Com isso, Câmara freou para tentar evitar o carro de Miyata e tomou um toque de Nico Varrone, rodando e abandonando a prova. O acidente fez o safety car ser acionado.

Na relargada, na volta 7, Bennett permaneceu na ponta, mas com Durksen na cola. Duas voltas depois, o paraguaio aproveitou o DRS na reta dos boxes e ultrapassou o rival da Trident, assumindo a liderança.

Na volta 11, Stenshorne conseguiu ultrapassar Goethe e assumir a quarta colocação, enquanto Leon perseguia o piloto da MP Motorsport. Mais atrás, Fittipaldi permanecia em 19º

Na 12ª volta, Inthraphuvasak travou os freios e passou reto na primeira curva, passando pelo zigue-zague e retornando em sexto, à frente de Tsolov. Na volta seguinte, o búlgaro ultrapassou o piloto da ART, que também perdeu a posição para Dunne.

Na volta 16, Goethe passou por fora e ultrapassou Stenshorne, que chegou a ficar ziguezagueando pela reta dos boxes. O piloto da MP chegou a passar por fora da primeira chicane, mas conseguiu voltar sem perder a posição.

No entanto, Roman Bilinski rodou na última perna da Variante Ascari, batendo de leve no guardrail e atingindo uma placa de publicidade na grama. Com isso, o safety car retornou para a pista. Villagomez e Shields, os dois últimos, apostaram nos compostos mais macios para a relargada.

A relargada, com duas voltas para o fim, foi agitada, com o duelo entre Stenshorne e Tsolov pela quinta colocação. Na disputa, Tsolov inicialmente se deu melhor, com Leon assumindo o quarto lugar. Inthraphuvasak mais uma vez travou os freios e passou pela área de escape da primeira curva, caindo para o fundo do grid.

No entanto, Durksen permaneceu na ponta, vencendo a prova de sábado em Monza. Fittipaldi escalou três posições e terminou em 16º.

CORRIDA 1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
J. Duerksen Invicta Racing
 2 21

-

       10    
2
J. Bennett Trident
 25 21

+1.200

1.2

 1.200     8    
3
O. Goethe MP Motorsport
 10 21

+1.800

1.8

 0.600     6    
4
N. León Campos Racing
 5 21

+2.200

2.2

 0.400     5    
5
N. Tsolov Campos Racing
 6 21

+3.700

3.7

 1.500     4    
6
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 21

+4.100

4.1

 0.400     3    
7
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 21

+4.300

4.3

 0.200     2    
8
L. Van Hoepen Trident
 24 21

+4.700

4.7

 0.400     1    
9 Japan R. Miyata HitechGP 3 21

+5.200

5.2

 0.500          
10
G. Minì MP Motorsport
 9 21

+5.400

5.4

 0.200          
11
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 21

+5.600

5.6

 0.200          
12
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 21

+6.500

6.5

 0.900          
13
M. Boya Prema Powerteam
 12 21

+7.200

7.2

 0.700          
14 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 21

+7.500

7.5

 0.300          
15 United States C. Herta HitechGP 4 21

+8.000

8.0

 0.500          
16 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 21

+8.500

8.5

 0.500          
17 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21

+8.800

8.8

 0.300   2      
18
C. Shields AIX Racing
 21 21

+9.100

9.1

 0.300   1      
19
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 21

+10.500

10.5

 1.400          
20 India K. Maini ART Grand Prix 16 21

+12.100

12.1

 1.600          
dnf
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 15

6 laps

         Acidente  
dnf
R. Câmara Invicta Racing
 1 4

17 laps

         Acidente  
Ver resultados completos

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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