F2: Durksen triunfa na sprint de Monza; Câmara abandona
John Bennett e Oliver Goethe completaram o pódio da corrida de sábado da etapa italiana; Fittipaldi terminou em 16º
Joshua Durksen, da Invicta, venceu a sprint da etapa de Monza da Fórmula 2, com John Bennett e Oliver Goethe completando o pódio da corrida de sábado na Itália. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, abandonou após sofrer um toque, enquanto Emmo Fittipaldi, compatriota da AIX, chegou em 16º.
Como foi a corrida sprint?
Câmara saiu da classificação de Monza com uma boa notícia para além da pole position: os rivais diretos pelo título Nikola Tsolov e Gabriele Mini foram punidos em três posições na largada das duas corridas, caindo para oitavo e 14º na sprint, respectivamente. Além disso, a penalidade de Noel Leon fez o brasileiro subir de 10º para nono na largada da prova de sábado.
Na largada, Bennett permaneceu na ponta, enquanto Durksen escalou posições e subiu para quinto, enquanto Tsolov assumiu a sétima colocação. Câmara caiu para 10º, com Dunne logo na frente.
Na terceira volta, Durksen aproveitou o duelo entre Stenshorne e Goethe para subir para terceiro e tentar ultrapassar Inthraphuvasak. Após sair da pista e devolver a posição ao tailandês, o paraguaio da Invicta rapidamente deu o troco e assumiu o segundo lugar.
O duelo entre Dunne e Tsolov na primeira chicane forçou os pilotos logo atrás a espalharem. Com isso, Câmara freou para tentar evitar o carro de Miyata e tomou um toque de Nico Varrone, rodando e abandonando a prova. O acidente fez o safety car ser acionado.
Na relargada, na volta 7, Bennett permaneceu na ponta, mas com Durksen na cola. Duas voltas depois, o paraguaio aproveitou o DRS na reta dos boxes e ultrapassou o rival da Trident, assumindo a liderança.
Na volta 11, Stenshorne conseguiu ultrapassar Goethe e assumir a quarta colocação, enquanto Leon perseguia o piloto da MP Motorsport. Mais atrás, Fittipaldi permanecia em 19º
Na 12ª volta, Inthraphuvasak travou os freios e passou reto na primeira curva, passando pelo zigue-zague e retornando em sexto, à frente de Tsolov. Na volta seguinte, o búlgaro ultrapassou o piloto da ART, que também perdeu a posição para Dunne.
Na volta 16, Goethe passou por fora e ultrapassou Stenshorne, que chegou a ficar ziguezagueando pela reta dos boxes. O piloto da MP chegou a passar por fora da primeira chicane, mas conseguiu voltar sem perder a posição.
No entanto, Roman Bilinski rodou na última perna da Variante Ascari, batendo de leve no guardrail e atingindo uma placa de publicidade na grama. Com isso, o safety car retornou para a pista. Villagomez e Shields, os dois últimos, apostaram nos compostos mais macios para a relargada.
A relargada, com duas voltas para o fim, foi agitada, com o duelo entre Stenshorne e Tsolov pela quinta colocação. Na disputa, Tsolov inicialmente se deu melhor, com Leon assumindo o quarto lugar. Inthraphuvasak mais uma vez travou os freios e passou pela área de escape da primeira curva, caindo para o fundo do grid.
No entanto, Durksen permaneceu na ponta, vencendo a prova de sábado em Monza. Fittipaldi escalou três posições e terminou em 16º.
CORRIDA 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|21
|
-
|10
|2
|
J. Bennett Trident
|25
|21
|
+1.200
1.2
|1.200
|8
|3
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|21
|
+1.800
1.8
|0.600
|6
|4
|
N. León Campos Racing
|5
|21
|
+2.200
2.2
|0.400
|5
|5
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
+3.700
3.7
|1.500
|4
|6
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|21
|
+4.100
4.1
|0.400
|3
|7
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|21
|
+4.300
4.3
|0.200
|2
|8
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|21
|
+4.700
4.7
|0.400
|1
|9
|R. Miyata HitechGP
|3
|21
|
+5.200
5.2
|0.500
|10
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|21
|
+5.400
5.4
|0.200
|11
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|21
|
+5.600
5.6
|0.200
|12
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|21
|
+6.500
6.5
|0.900
|13
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|21
|
+7.200
7.2
|0.700
|14
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|21
|
+7.500
7.5
|0.300
|15
|C. Herta HitechGP
|4
|21
|
+8.000
8.0
|0.500
|16
|E. Jr. AIX Racing
|20
|21
|
+8.500
8.5
|0.500
|17
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|21
|
+8.800
8.8
|0.300
|2
|18
|
C. Shields AIX Racing
|21
|21
|
+9.100
9.1
|0.300
|1
|19
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|21
|
+10.500
10.5
|1.400
|20
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|21
|
+12.100
12.1
|1.600
|dnf
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|15
|
6 laps
|Acidente
|dnf
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|4
|
17 laps
|Acidente
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