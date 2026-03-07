F2: Durksen vence sprint caótica na Austrália; Câmara termina em 11° e Fittipaldi em 14°
Rafael perdeu muitas posições no fim da corrida depois de um cálculo errado contra Stenshorne
A primeira corrida sprint do calendário da Fórmula 2 aconteceu na Austrália na madrugada deste sábado (7), tendo Tasanapol Inthraphuvasak na pole position pela inversão de grid. Porém, a vitória ficou com Joshua Durksen, que fez ótimas ultrapassagens. Emmo Fittipaldi e Rafael Câmara, por sua vez, ficaram no meio do grid.
O piloto tailandês largou muito bem, enquanto Joshua Durksen caiu para terceiro, antes de se recuperar. Mais atrás, Rafael Câmara começou em quarto, mas perdeu algumas posições após a largada.
Oliver Goethe rodou sozinho, perdendo todas as posições, antes de Nicolás Varrone também escapar para a grama, perdendo preciosos segundos para o restante do grid.
A briga pela ponta ficou tensa, com Inthraphuvasak e Durksen se atacando e a preferência ficou com o companheiro de equipe de Câmara - inclusive, o brasileiro também ganhava posições e se colocava em briga contra Noel Leon e Kush Maini.
Dino Beganovic também enfrentou problemas logo depois da largada. O piloto retornou aos boxes e conseguiu voltar para a pista para finalizar a corrida sprint.
Mais atrás, Emmo Fittipaldi ganhou três posições desde a largada, saindo de 18° para, na quinta volta, estar em 15°.
Câmara brilhou na disputa por posições, conseguindo superar Maini na sexta volta, trazendo consigo Martinius Stenshorne, mas caiu para quarto quando o norueguês o superou. Na volta seguinte, o brasileiro acelerou tudo que podia para voltar à colocação inicial.
Stenshorne e Nikola Tsolov se envolveram em um entreveiro e o piloto da Rodin recebeu uma punição de cinco segundos. Com isso, o norueguês se sentiu ainda mais pressionado para chegar próximo de Câmara, tentando terminar em quarto, mas a diferença era grande.
Na 15ª volta, Mari Boya bateu, acionando o safety car e bandeira amarela, permitindo alguns pilotos, como Colton Herta, parar para trocar os pneus. Com isso, Fittipaldi ganhou algumas posições e subiu para 13°.
Na 21ª volta, Câmara tentou alcançar Inthraphuvasak, que caiu para terceiro, mas acabou perdendo muitas posições, caindo para 11º.
CORRIDA 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|23
|
39'09.726
|185.986
|10
|2
|
N. León Campos Racing
|5
|23
|
+2.139
39'11.865
|2.139
|185.817
|8
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|23
|
+5.746
39'15.472
|3.607
|185.533
|6
|4
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|23
|
+7.156
39'16.882
|1.410
|185.422
|5
|5
|R. Miyata HitechGP
|3
|23
|
+7.266
39'16.992
|0.110
|185.413
|4
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|23
|
+7.734
39'17.460
|0.468
|185.376
|3
|7
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|23
|
+8.477
39'18.203
|0.743
|185.318
|2
|8
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|23
|
+8.559
39'18.285
|0.082
|185.311
|1
|9
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|23
|
+8.982
39'18.708
|0.423
|185.278
|10
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|23
|
+9.519
39'19.245
|0.537
|185.236
|1
|11
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|23
|
+9.548
39'19.274
|0.029
|185.234
|12
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|23
|
+9.938
39'19.664
|0.390
|185.203
|13
|
R. Villagómez Van Amersfoort Racing
|23
|23
|
+10.331
39'20.057
|0.393
|185.172
|1
|14
|E. Jr. AIX Racing
|20
|23
|
+12.078
39'21.804
|1.747
|185.035
|15
|
J. Bennett Trident
|25
|23
|
+12.569
39'22.295
|0.491
|184.997
|16
|C. Herta HitechGP
|4
|23
|
+13.201
39'22.927
|0.632
|184.947
|1
|17
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|23
|
+13.904
39'23.630
|0.703
|184.892
|1
|18
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|23
|
+14.489
39'24.215
|0.585
|184.847
|1
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|23
|
+15.438
39'25.164
|0.949
|184.772
|1
|20
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|23
|
+15.965
39'25.691
|0.527
|184.731
|2
|21
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|23
|
+18.230
39'27.956
|2.265
|184.555
|1
|dnf
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|13
|
+10 Voltas
20'38.476
|10 Voltas
|199.447
|Abandono
|Ver resultados completos
