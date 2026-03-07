Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

F2 Albert Park

F2: Durksen vence sprint caótica na Austrália; Câmara termina em 11° e Fittipaldi em 14°

Rafael perdeu muitas posições no fim da corrida depois de um cálculo errado contra Stenshorne

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
HCx7z9BWUAAVz6Y

A primeira corrida sprint do calendário da Fórmula 2 aconteceu na Austrália na madrugada deste sábado (7), tendo Tasanapol Inthraphuvasak na pole position pela inversão de grid. Porém, a vitória ficou com Joshua Durksen, que fez ótimas ultrapassagens. Emmo Fittipaldi e Rafael Câmara, por sua vez, ficaram no meio do grid.

Leia também:

O piloto tailandês largou muito bem, enquanto Joshua Durksen caiu para terceiro, antes de se recuperar. Mais atrás, Rafael Câmara começou em quarto, mas perdeu algumas posições após a largada.

 

Oliver Goethe rodou sozinho, perdendo todas as posições, antes de Nicolás Varrone também escapar para a grama, perdendo preciosos segundos para o restante do grid.

A briga pela ponta ficou tensa, com Inthraphuvasak e Durksen se atacando e a preferência ficou com o companheiro de equipe de Câmara - inclusive, o brasileiro também ganhava posições e se colocava em briga contra Noel Leon e Kush Maini.

Dino Beganovic também enfrentou problemas logo depois da largada. O piloto retornou aos boxes e conseguiu voltar para a pista para finalizar a corrida sprint.

Mais atrás, Emmo Fittipaldi ganhou três posições desde a largada, saindo de 18° para, na quinta volta, estar em 15°.

Câmara brilhou na disputa por posições, conseguindo superar Maini na sexta volta, trazendo consigo Martinius Stenshorne, mas caiu para quarto quando o norueguês o superou. Na volta seguinte, o brasileiro acelerou tudo que podia para voltar à colocação inicial.

 

Stenshorne e Nikola Tsolov se envolveram em um entreveiro e o piloto da Rodin recebeu uma punição de cinco segundos. Com isso, o norueguês se sentiu ainda mais pressionado para chegar próximo de Câmara, tentando terminar em quarto, mas a diferença era grande.

Na 15ª volta, Mari Boya bateu, acionando o safety car e bandeira amarela, permitindo alguns pilotos, como Colton Herta, parar para trocar os pneus. Com isso, Fittipaldi ganhou algumas posições e subiu para 13°.

Na 21ª volta, Câmara tentou alcançar Inthraphuvasak, que caiu para terceiro, mas acabou perdendo muitas posições, caindo para 11º.

CORRIDA 1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
J. Duerksen Invicta Racing
 2 23

39'09.726

   185.986   10    
2
N. León Campos Racing
 5 23

+2.139

39'11.865

 2.139 185.817   8    
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 23

+5.746

39'15.472

 3.607 185.533   6    
4
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 23

+7.156

39'16.882

 1.410 185.422   5    
5 Japan R. Miyata HitechGP 3 23

+7.266

39'16.992

 0.110 185.413   4    
6
G. Minì MP Motorsport
 9 23

+7.734

39'17.460

 0.468 185.376   3    
7
L. Van Hoepen Trident
 24 23

+8.477

39'18.203

 0.743 185.318   2    
8
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 23

+8.559

39'18.285

 0.082 185.311   1    
9 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 23

+8.982

39'18.708

 0.423 185.278        
10
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 23

+9.519

39'19.245

 0.537 185.236       1
11
R. Câmara Invicta Racing
 1 23

+9.548

39'19.274

 0.029 185.234        
12 India K. Maini ART Grand Prix 16 23

+9.938

39'19.664

 0.390 185.203        
13
R. Villagómez Van Amersfoort Racing
 23 23

+10.331

39'20.057

 0.393 185.172 1      
14 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 23

+12.078

39'21.804

 1.747 185.035        
15
J. Bennett Trident
 25 23

+12.569

39'22.295

 0.491 184.997        
16 United States C. Herta HitechGP 4 23

+13.201

39'22.927

 0.632 184.947 1      
17
N. Tsolov Campos Racing
 6 23

+13.904

39'23.630

 0.703 184.892 1      
18
O. Goethe MP Motorsport
 10 23

+14.489

39'24.215

 0.585 184.847 1      
19
C. Shields AIX Racing
 21 23

+15.438

39'25.164

 0.949 184.772 1      
20
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 23

+15.965

39'25.691

 0.527 184.731 2      
21
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 23

+18.230

39'27.956

 2.265 184.555 1      
dnf
M. Boya Prema Powerteam
 12 13

+10 Voltas

20'38.476

 10 Voltas 199.447     Abandono  
Ver resultados completos

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F2: Com duas bandeiras vermelhas, Beganovic marca pole na Austrália; Câmara larga em 6° e Fittipaldi é 19°
Próximo artigo F2: Tsolov vence corrida principal na Austrália em 'revanche' contra Câmara, que é 2º

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália