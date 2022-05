Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi teve um bom desempenho na primeira corrida da quarta etapa da Fórmula 2. O brasileiro, piloto da equipe Charouz, terminou a prova disputada neste sábado (21) no Circuito de Barcelona, na Espanha, na oitava posição, completando a zona de pontos na prova válida pela principal categoria de acesso à Fórmula 1.

O piloto largou da 11ª colocação, mas logo avançou ao nono lugar, onde permaneceu na maior parte da corrida, sempre pressionando os adversários. A chance de uma ultrapassagem, porém, só surgiu quando restavam três giros para o final, ao superar Jake Hughes. Depois, Fittipaldi ainda suportou a uma forte pressão de Liam Lawson para faturar mais um ponto na temporada.

“Eu sabia que tinha um carro capaz de pontuar, e tive que ser paciente, já que todos os pilotos a minha frente também podiam usar a asa móvel. A oportunidade veio no final e consegui aproveitar. Agora é analisar o que fizemos de bom e onde podemos melhorar para lutar por mais pontos no domingo”, disse Enzo.

Esta é a segunda corrida seguida em que Enzo Fittipaldi alcança a zona de pontos na temporada da Fórmula 2. Na prova de fechamento da etapa de Ímola, na Itália, o brasileiro conquistou seu primeiro pódio na categoria ao terminar com a segunda colocação. O resultado desta tarde também representa o terceiro top 10 do piloto da Charouz no ano.

Enzo Fittipaldi ainda terá mais um desafio neste final de semana na Espanha, já que a Feature Race será disputada neste domingo (22), a partir das 6h35.

