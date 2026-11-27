A equipe Van Amersfoort Racing conquistou sua primeira pole na Fórmula 2 com o recém-chegado Ugo Ugochukwu, campeão de 2026 da Fórmula 3 e com vaga garantida na VAR para 2027. Emmo Fittipaldi, brasileiro da AIX, terminou na 17ª colocação da classificação.

Na primeira parte da classificação, o também estreante Freddie Slater, substituto do brasileiro Rafa Câmara, levou o carro da Invicta ao primeiro lugar com um tempo de 1m36s446.

Ugochukwu demonstrou imediatamente seu potencial em sua ascensão à F2 para as duas últimas etapas, ficando em segundo, a 0s167 do líder. Martinius Stenshorne ficou em terceiro, seguido pelo mexicano Rafael Villagómez e pelo paraguaio Joshua Durksen. Noel León, piloto da Campos, ficou em sétimo lugar, superando por meio segundo seu companheiro de equipe Nikola Tsolov, que disputa o título.

Após a tradicional parada nos boxes, foi acionada uma bandeira vermelha devido à perda do pneu traseiro direito por Sebastian Montoya, quando ele ocupava a 16ª posição. O colombiano está disputando suas duas últimas corridas do ano com a equipe DAMS, a mesma com a qual competirá em 2027.

Com cinco minutos restantes no cronômetro, os tempos começaram a melhorar com as condições da pista se tornando mais favoráveis na parte final. Gabriele Mini foi o primeiro a atacar, assumindo a liderança com 1m35s862, seguido por Goethe a 0s157, enquanto León ficou em terceiro, seguido por Tsolov.

Slater parecia a caminho de repetir o melhor tempo, mas saiu da pista, o que estragou seus pneus. Ugochukwu atacou e assumiu a liderança com 1m35s818, superando Mini por 0S044 para conquistar sua primeira pole position na F2.

Alex Dunne subiu para o terceiro lugar, com Goethe em quarto. León largará em quinto no domingo, duas posições à frente de Tsolov.

Q Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 U. Ugochukwu Van Amersfoort Racing 22 11 1'35.818 203.598 2 G. Minì MP Motorsport 9 12 +0.044 1'35.862 0.044 203.505 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 11 +0.151 1'35.969 0.107 203.278 4 O. Goethe MP Motorsport 10 12 +0.201 1'36.019 0.050 203.172 5 N. León Campos Racing 5 11 +0.372 1'36.190 0.171 202.811 6 J. Bennett Trident 25 12 +0.460 1'36.278 0.088 202.625 7 N. Tsolov Campos Racing 6 11 +0.512 1'36.330 0.052 202.516 8 J. Duerksen Invicta Racing 2 12 +0.611 1'36.429 0.099 202.308 9 F. Slater Invicta Racing 1 11 +0.628 1'36.446 0.017 202.272 10 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 11 +0.649 1'36.467 0.021 202.228 11 R. Miyata HitechGP 3 11 +0.766 1'36.584 0.117 201.983 12 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10 +0.940 1'36.758 0.174 201.620 13 R. Bilinski HitechGP 4 11 +1.015 1'36.833 0.075 201.464 14 M. Boya Prema Powerteam 12 9 +1.073 1'36.891 0.058 201.343 15 L. Van Hoepen Trident 24 12 +1.135 1'36.953 0.062 201.215 16 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 12 +1.255 1'37.073 0.120 200.966 17 E. Jr. AIX Racing 20 11 +1.372 1'37.190 0.117 200.724 18 K. Maini ART Grand Prix 16 10 +1.607 1'37.425 0.235 200.240 19 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 12 +1.646 1'37.464 0.039 200.160 20 S. Montoya DAMS Lucas Oil 8 8 +1.789 1'37.607 0.143 199.866 21 N. Lacorte Prema Powerteam 11 10 +1.987 1'37.805 0.198 199.462 22 N. Pino AIX Racing 21 10 +3.588 1'39.406 1.601 196.249

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