F2: Estreante, Ugochukwu surpreende e conquista pole do Catar; Fittipaldi é 17º
Gabriele Mini e Alex Dunne completaram o top 3 da sessão classificatória
A equipe Van Amersfoort Racing conquistou sua primeira pole na Fórmula 2 com o recém-chegado Ugo Ugochukwu, campeão de 2026 da Fórmula 3 e com vaga garantida na VAR para 2027. Emmo Fittipaldi, brasileiro da AIX, terminou na 17ª colocação da classificação.
Na primeira parte da classificação, o também estreante Freddie Slater, substituto do brasileiro Rafa Câmara, levou o carro da Invicta ao primeiro lugar com um tempo de 1m36s446.
Ugochukwu demonstrou imediatamente seu potencial em sua ascensão à F2 para as duas últimas etapas, ficando em segundo, a 0s167 do líder. Martinius Stenshorne ficou em terceiro, seguido pelo mexicano Rafael Villagómez e pelo paraguaio Joshua Durksen. Noel León, piloto da Campos, ficou em sétimo lugar, superando por meio segundo seu companheiro de equipe Nikola Tsolov, que disputa o título.
Após a tradicional parada nos boxes, foi acionada uma bandeira vermelha devido à perda do pneu traseiro direito por Sebastian Montoya, quando ele ocupava a 16ª posição. O colombiano está disputando suas duas últimas corridas do ano com a equipe DAMS, a mesma com a qual competirá em 2027.
Com cinco minutos restantes no cronômetro, os tempos começaram a melhorar com as condições da pista se tornando mais favoráveis na parte final. Gabriele Mini foi o primeiro a atacar, assumindo a liderança com 1m35s862, seguido por Goethe a 0s157, enquanto León ficou em terceiro, seguido por Tsolov.
Slater parecia a caminho de repetir o melhor tempo, mas saiu da pista, o que estragou seus pneus. Ugochukwu atacou e assumiu a liderança com 1m35s818, superando Mini por 0S044 para conquistar sua primeira pole position na F2.
Alex Dunne subiu para o terceiro lugar, com Goethe em quarto. León largará em quinto no domingo, duas posições à frente de Tsolov.
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
U. Ugochukwu Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
1'35.818
|203.598
|2
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|12
|
+0.044
1'35.862
|0.044
|203.505
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|11
|
+0.151
1'35.969
|0.107
|203.278
|4
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|12
|
+0.201
1'36.019
|0.050
|203.172
|5
|
N. León Campos Racing
|5
|11
|
+0.372
1'36.190
|0.171
|202.811
|6
|
J. Bennett Trident
|25
|12
|
+0.460
1'36.278
|0.088
|202.625
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|11
|
+0.512
1'36.330
|0.052
|202.516
|8
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|12
|
+0.611
1'36.429
|0.099
|202.308
|9
|
F. Slater Invicta Racing
|1
|11
|
+0.628
1'36.446
|0.017
|202.272
|10
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|11
|
+0.649
1'36.467
|0.021
|202.228
|11
|3
|11
|
+0.766
1'36.584
|0.117
|201.983
|12
|23
|10
|
+0.940
1'36.758
|0.174
|201.620
|13
|
R. Bilinski HitechGP
|4
|11
|
+1.015
1'36.833
|0.075
|201.464
|14
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|9
|
+1.073
1'36.891
|0.058
|201.343
|15
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|12
|
+1.135
1'36.953
|0.062
|201.215
|16
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|12
|
+1.255
1'37.073
|0.120
|200.966
|17
|
E. Jr. AIX Racing
|20
|11
|
+1.372
1'37.190
|0.117
|200.724
|18
|16
|10
|
+1.607
1'37.425
|0.235
|200.240
|19
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|12
|
+1.646
1'37.464
|0.039
|200.160
|20
|
S. Montoya DAMS Lucas Oil
|8
|8
|
+1.789
1'37.607
|0.143
|199.866
|21
|
N. Lacorte Prema Powerteam
|11
|10
|
+1.987
1'37.805
|0.198
|199.462
|22
|
N. Pino AIX Racing
|21
|10
|
+3.588
1'39.406
|1.601
|196.249
|Ver resultados completos
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