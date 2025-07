Principais categorias de acesso à Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também correm neste fim de semana, no Hungaroring, dando continuidade às suas temporadas. E o destaque é a possibilidade de o brasileiro Rafa Câmara já garantir seu título.

Já a Fórmula 2 realiza a décima de 14 etapas da temporada 2025 em meio a uma disputa intensa, com apenas 12 pontos separando o top 5. Leonardo Fornaroli retomou a liderança com 125, contra 122 de Richard Verschoor. Jak Crawford é o terceiro, com 116, enquanto Alex Dunne tem 114 e Luke Browning 113.

Para fechar, a Fórmula 3 terá a penúltima etapa da temporada 2025. E Rafael Câmara tem condições de sair campeão já neste fim de semana. No momento, o brasileiro tem 126 pontos, contra 98 de Nikola Tsolov, 93 de Tim Tramnitz, 85 de Mari Boya e 80 de Martinius Stenshorne.

Com apenas duas etapas restantes e 78 pontos em jogo, as chances do brasileiro fechar o campeonato neste fim de semana é pequena, mas não impossível. Com 28 de vantagem para Tsolov, o rival mais próximo, Câmara precisa abrir 39 para o segundo colocado ao final da etapa do Hungaroring para se sagrar campeão com antecedência.

Confira a programação da F2 e da F3 no Hungaroring:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro

PIASTRI ANULA NORRIS em Spa, LECLERC é 3º e BORTOLETO 9º! Max é 4º e HAMILTON PÁRA EM ALBON | NASCAR

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!