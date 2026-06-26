F2: Goethe bate Tsolov no TL da Áustria; Câmara é 5º, à frente de Minì

A única sessão de treinos livres do fim de semana de Fórmula 2 na Áustria teve liderança de Oliver Goethe, que cravou o tempo de 1:16.978 que lhe permitiu bater por 70 milésimos Nikola Tsolov, enquanto Alexander Dunne ficou em terceiro.

Rafael Câmara fez recorde do primeiro setor, mas uma inoportuna bandeira vermelha fez o brasileiro 'tirar o pé' naquela volta. A paralisação foi provocada por uma saída de pista de Cian Shields na curva 6, onde ele rodou e ficou parado. 'Rafa', então, terminou no top 5, imediatamente à frente do líder Gabriele Minì, que ficou em sexto.

Ainda houve bandeira verde para os últimos 25 minutos, mas todos voltaram à pista nos 20 minutos finais. Embora vários tenham melhorado seus tempos, ninguém conseguiu bater a marca de Goethe, que fechou na frente a primeira sessão. O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr ficou em 14º. Confira a tabela de tempos no Motorsport.com:

Resultado do treino livre da Fórmula 2 na Áustria:

TL Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 O. Goethe MP Motorsport 10 20 1'16.978 202.312 2 N. Tsolov Campos Racing 6 23 +0.070 1'17.048 0.070 202.128 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 23 +0.180 1'17.158 0.110 201.840 4 N. León Campos Racing 5 21 +0.366 1'17.344 0.186 201.354 5 R. Câmara Invicta Racing 1 17 +0.405 1'17.383 0.039 201.253 6 G. Minì MP Motorsport 9 21 +0.406 1'17.384 0.001 201.250 7 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 21 +0.412 1'17.390 0.006 201.235 8 R. Villagómez Van Amersfoort Racing 23 21 +0.443 1'17.421 0.031 201.154 9 C. Herta HitechGP 4 21 +0.476 1'17.454 0.033 201.069 10 K. Maini ART Grand Prix 16 22 +0.477 1'17.455 0.001 201.066 11 J. Duerksen Invicta Racing 2 24 +0.512 1'17.490 0.035 200.975 12 L. Van Hoepen Trident 24 22 +0.587 1'17.565 0.075 200.781 13 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 21 +0.593 1'17.571 0.006 200.765 14 E. Jr. AIX Racing 20 24 +0.632 1'17.610 0.039 200.664 15 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 22 +0.659 1'17.637 0.027 200.595 16 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 24 +0.670 1'17.648 0.011 200.566 17 M. Boya Prema Powerteam 12 23 +0.687 1'17.665 0.017 200.522 18 S. Montoya Prema Powerteam 11 19 +0.700 1'17.678 0.013 200.489 19 J. Bennett Trident 25 23 +0.705 1'17.683 0.005 200.476 20 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 22 +0.764 1'17.742 0.059 200.324 21 R. Miyata HitechGP 3 22 +0.890 1'17.868 0.126 200.000 22 C. Shields AIX Racing 21 10 +1.266 1'18.244 0.376 199.038

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