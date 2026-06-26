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Relato do treino livre
F2

F2: Goethe bate Tsolov no TL da Áustria; Câmara é 5º, à frente de Minì

Única sessão prática da categoria no Red Bull Ring foi marcada por bandeira vermelha causada por Cian Shields e que atrapalhou o brasileiro; o outro representante nacional, Emmo Fittipaldi Jr, ficou em 14º

Redação Motorsport.com
Editado:

A única sessão de treinos livres do fim de semana de Fórmula 2 na Áustria teve liderança de Oliver Goethe, que cravou o tempo de 1:16.978 que lhe permitiu bater por 70 milésimos Nikola Tsolov, enquanto Alexander Dunne ficou em terceiro.

Rafael Câmara fez recorde do primeiro setor, mas uma inoportuna bandeira vermelha fez o brasileiro 'tirar o pé' naquela volta. A paralisação foi provocada por uma saída de pista de Cian Shields na curva 6, onde ele rodou e ficou parado. 'Rafa', então, terminou no top 5, imediatamente à frente do líder Gabriele Minì, que ficou em sexto.

O editor recomenda:

Ainda houve bandeira verde para os últimos 25 minutos, mas todos voltaram à pista nos 20 minutos finais. Embora vários tenham melhorado seus tempos, ninguém conseguiu bater a marca de Goethe, que fechou na frente a primeira sessão. O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr ficou em 14º. Confira a tabela de tempos no Motorsport.com:

Resultado do treino livre da Fórmula 2 na Áustria:

TL

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
O. Goethe MP Motorsport
 10 20

1'16.978

   202.312
2
N. Tsolov Campos Racing
 6 23

+0.070

1'17.048

 0.070 202.128
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 23

+0.180

1'17.158

 0.110 201.840
4
N. León Campos Racing
 5 21

+0.366

1'17.344

 0.186 201.354
5
R. Câmara Invicta Racing
 1 17

+0.405

1'17.383

 0.039 201.253
6
G. Minì MP Motorsport
 9 21

+0.406

1'17.384

 0.001 201.250
7
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 21

+0.412

1'17.390

 0.006 201.235
8
R. Villagómez Van Amersfoort Racing
 23 21

+0.443

1'17.421

 0.031 201.154
9 United States C. Herta HitechGP 4 21

+0.476

1'17.454

 0.033 201.069
10 India K. Maini ART Grand Prix 16 22

+0.477

1'17.455

 0.001 201.066
11
J. Duerksen Invicta Racing
 2 24

+0.512

1'17.490

 0.035 200.975
12
L. Van Hoepen Trident
 24 22

+0.587

1'17.565

 0.075 200.781
13
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 21

+0.593

1'17.571

 0.006 200.765
14 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 24

+0.632

1'17.610

 0.039 200.664
15
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 22

+0.659

1'17.637

 0.027 200.595
16
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 24

+0.670

1'17.648

 0.011 200.566
17
M. Boya Prema Powerteam
 12 23

+0.687

1'17.665

 0.017 200.522
18 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 19

+0.700

1'17.678

 0.013 200.489
19
J. Bennett Trident
 25 23

+0.705

1'17.683

 0.005 200.476
20
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 22

+0.764

1'17.742

 0.059 200.324
21 Japan R. Miyata HitechGP 3 22

+0.890

1'17.868

 0.126 200.000
22
C. Shields AIX Racing
 21 10

+1.266

1'18.244

 0.376 199.038
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