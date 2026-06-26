F2: Goethe bate Tsolov no TL da Áustria; Câmara é 5º, à frente de Minì
Única sessão prática da categoria no Red Bull Ring foi marcada por bandeira vermelha causada por Cian Shields e que atrapalhou o brasileiro; o outro representante nacional, Emmo Fittipaldi Jr, ficou em 14º
A única sessão de treinos livres do fim de semana de Fórmula 2 na Áustria teve liderança de Oliver Goethe, que cravou o tempo de 1:16.978 que lhe permitiu bater por 70 milésimos Nikola Tsolov, enquanto Alexander Dunne ficou em terceiro.
Rafael Câmara fez recorde do primeiro setor, mas uma inoportuna bandeira vermelha fez o brasileiro 'tirar o pé' naquela volta. A paralisação foi provocada por uma saída de pista de Cian Shields na curva 6, onde ele rodou e ficou parado. 'Rafa', então, terminou no top 5, imediatamente à frente do líder Gabriele Minì, que ficou em sexto.
Ainda houve bandeira verde para os últimos 25 minutos, mas todos voltaram à pista nos 20 minutos finais. Embora vários tenham melhorado seus tempos, ninguém conseguiu bater a marca de Goethe, que fechou na frente a primeira sessão. O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr ficou em 14º. Confira a tabela de tempos no Motorsport.com:
Resultado do treino livre da Fórmula 2 na Áustria:
TL
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|20
|
1'16.978
|202.312
|2
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|23
|
+0.070
1'17.048
|0.070
|202.128
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|23
|
+0.180
1'17.158
|0.110
|201.840
|4
|
N. León Campos Racing
|5
|21
|
+0.366
1'17.344
|0.186
|201.354
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|17
|
+0.405
1'17.383
|0.039
|201.253
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|21
|
+0.406
1'17.384
|0.001
|201.250
|7
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|21
|
+0.412
1'17.390
|0.006
|201.235
|8
|
R. Villagómez Van Amersfoort Racing
|23
|21
|
+0.443
1'17.421
|0.031
|201.154
|9
|C. Herta HitechGP
|4
|21
|
+0.476
1'17.454
|0.033
|201.069
|10
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|22
|
+0.477
1'17.455
|0.001
|201.066
|11
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|24
|
+0.512
1'17.490
|0.035
|200.975
|12
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|22
|
+0.587
1'17.565
|0.075
|200.781
|13
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|21
|
+0.593
1'17.571
|0.006
|200.765
|14
|E. Jr. AIX Racing
|20
|24
|
+0.632
1'17.610
|0.039
|200.664
|15
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|22
|
+0.659
1'17.637
|0.027
|200.595
|16
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|24
|
+0.670
1'17.648
|0.011
|200.566
|17
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|23
|
+0.687
1'17.665
|0.017
|200.522
|18
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|19
|
+0.700
1'17.678
|0.013
|200.489
|19
|
J. Bennett Trident
|25
|23
|
+0.705
1'17.683
|0.005
|200.476
|20
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|22
|
+0.764
1'17.742
|0.059
|200.324
|21
|R. Miyata HitechGP
|3
|22
|
+0.890
1'17.868
|0.126
|200.000
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|10
|
+1.266
1'18.244
|0.376
|199.038
|Ver resultados completos
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