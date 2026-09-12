F2: Rival de Câmara roda em Madri e deixa brasileiro sonhar com título; Miyata vence e Emmo é 2º
Corrida sprint do GP da Espanha termina com vitória de piloto japonês, que ultrapassa filho de Fittipaldi na largada, mas país sai 'satisfeito'
Ritomo Miyata, da Hitech, ultrapassou Emmo Fittipaldi na largada e venceu corrida sprint do GP de Madri da Fórmula 2.
Foto de: Getty Images
O Brasil não conseguiu garantir a vitória na corrida sprint da Fórmula 2 deste sábado (12) quando Emmo Fittipaldi perdeu a liderança para Ritomo Miyata e viu o japonês ganhar a prova, mas saiu feliz da prova graças ao sexto lugar de Rafael Câmara e abandono de Nikola Tsolov. O piloto da Invicta, que disputa o título ponto a ponto com o búlgaro, viu o rival rodar e se aproximou dele na tabela (177 x 169).
No fim, o país garantiu um pódio e ficou em excelente situação no campeonato. Além disso, foi a primeira vez que o filho do bicampeão da Fórmula 1 chegou no top 3 na última categoria de acesso antes da divisão máxima do automobilismo - e também o primeiro resultado do tipo de sua equipe, a AIX, na temporada.
A corrida principal da F2 está marcada para as 6h25, no horário de Brasília, do próximo domingo (13). Para Câmara, que sai de terceiro, assumir a liderança já nesta rodada, precisa marcar nove pontos a mais do que Tsolov, o quinto no grid de largada. O SporTV transmite na TV fechada e Globoplay e F1TV Pro no streaming.
Como foi a corrida sprint do GP da Espanha de Fórmula 2
Fittipaldi não tracionou bem na saída e perdeu a ponta para Miyata, em uma largada com vários toques e disputas na chicane que abre o circuito de Madri. Por outro lado, Câmara ganhou uma posição e subiu para o sétimo lugar. Antes mesmo do fechamento da primeira volta, o safety car foi acionado por um acidente de Nico Varrone.
Foram três giros sob regime do carro de segurança até a bandeira verde. E diferentemente da largada, o recomeço foi tranquilo e com pouca movimentação antes da liberação do DRS.
Batida com Nico Varrone obrigou entrada do safety car logo no começo da prova em Madri.
Foto de: Reprodução/@Formula2/X
Os brasileiros estavam inclusos em disputas próximas. Fittipaldi seguia Miyata de perto e não deixava o japonês abrir mais de um segundo à frente, enquanto Câmara tentava atacar Martinius Stenshorne ao mesmo tempo em que precisava se livrar de Alex Dunne, todos separados por alguns décimos.
Laurens van Hoepen acertou bela ultrapassagem em Noel León na nona volta ao 'mergulhar' na chicane e até passar por cima da zebra, mas o mexicano devolveu na retomada com um 'X' e voltou à terceira colocação. Como ele teve que passar pela área de escape na curva, o lance foi anotado pela direção de prova e, assim, trocaram de posição novamente.
À frente, mesmo após Fittipaldi ter ensaiado uma pressão, Miyata manteve-se na ponta e conseguiu abrir a diferença para não ser atacado com o DRS. Os dois estavam bem descolados do grid, a mais de dois segundos do pelotão. Van Hoepen, porém, anotou a volta mais rápida e começou a se aproximar.
Na 15ª volta, uma excelente notícia para Câmara: Tsolov, seu maior rival na briga pelo título, rodou sozinho quando disputava em pista com León e abandonou a corrida sprint. Com isso, o brasileiro subiu para sexto e passou a marcar três pontos, diminuindo a diferença entre eles na tabela para apenas oito.
O safety car foi novamente acionado e recolheu-se aos boxes na abertura do 18º giro. Fittipaldi viu um van Hoepen impor ritmo muito forte ao raiar da bandeira verde e chegou a ser pressionado pelo holandês, mas segurou a segunda posição até o fim e fechou na vice-liderança. Rafael concluiu em sexto.
Fittipaldi (segundo do pelotão na foto) conquistou seu primeiro pódio na F2 com segundo lugar na corrida sprint na Espanha.
Foto de: Getty Images
Confira o resultado completo da corrida sprint do GP da Espanha de Fórmula 2:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|R. Miyata HitechGP
|3
|23
|
47'21.330
|157.518
|10
|1
|2
|E. Jr. AIX Racing
|20
|23
|
+2.678
47'24.008
|2.678
|157.370
|8
|3
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|23
|
+3.227
47'24.557
|0.549
|157.340
|6
|Ver resultados completos
Classificação de pilotos da Fórmula 2 2026:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|177
|25
|10
|-
|27
|18
|26
|35
|20
|6
|10
|-
|-
|-
|-
|2
|
R. CâmaraInvicta Racing
|169
|18
|16
|2
|3
|30
|13
|12
|31
|20
|21
|3/6
|-
|-
|-
|3
|
G. MinìMP Motorsport
|147
|7
|27
|23
|6
|23
|22
|16
|10
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|120
|6
|6
|18
|18
|19
|13
|12
|16
|-
|10
|2/7
|-
|-
|-
|5
|
N. LeónCampos Racing
|119
|8
|13
|12
|12
|9
|8
|7
|-
|25
|20
|5/4
|-
|-
|-
|6
|K. MainiART Grand Prix
|88
|-
|12
|2
|14
|13
|2
|20
|-
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|79
|2
|19
|3
|19
|10
|-
|4
|6
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|
J. DuerksenInvicta Racing
|78
|11
|5
|-
|5
|-
|2
|3
|10
|6
|36
|-
|-
|-
|-
|9
|
L. Van HoepenTrident
|72
|18
|8
|7
|-
|10
|4
|-
|-
|18
|1
|6/3
|-
|-
|-
|10
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|66
|1
|3
|31
|13
|-
|-
|-
|10
|1
|3
|4/5
|-
|-
|-
|11
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|63
|13
|-
|-
|-
|-
|10
|5
|18
|13
|4
|-
|-
|-
|-
|12
|R. MiyataHitechGP
|55
|14
|8
|-
|8
|-
|-
|-
|4
|-
|10
|11/1
|-
|-
|-
|13
|
J. BennettTrident
|38
|-
|-
|-
|-
|7
|10
|-
|-
|1
|20
|-
|-
|-
|-
|14
|R. VillagomezVan Amersfoort Racing
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|24
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|
O. GoetheMP Motorsport
|37
|12
|-
|-
|-
|-
|16
|-
|1
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|16
|S. MontoyaPrema Powerteam
|28
|2
|2
|12
|4
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|C. HertaHitechGP
|26
|6
|4
|6
|-
|4
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|24
|1
|-
|1
|9
|1
|4
|6
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|E. Jr.AIX Racing
|18
|-
|-
|4
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8/2
|-
|-
|-
|20
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|15
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|21
|
M. BoyaPrema Powerteam
|13
|-
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|1/8
|-
|-
|-
|22
|
C. ShieldsAIX Racing
|10
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri
TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia
F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri
F1: Hamilton e Leclerc temem GP da Espanha ruim após quali frustrante da Ferrari
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários