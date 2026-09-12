F2: Rival de Câmara roda em Madri e deixa brasileiro sonhar com título; Miyata vence e Emmo é 2º

O Brasil não conseguiu garantir a vitória na corrida sprint da Fórmula 2 deste sábado (12) quando Emmo Fittipaldi perdeu a liderança para Ritomo Miyata e viu o japonês ganhar a prova, mas saiu feliz da prova graças ao sexto lugar de Rafael Câmara e abandono de Nikola Tsolov. O piloto da Invicta, que disputa o título ponto a ponto com o búlgaro, viu o rival rodar e se aproximou dele na tabela (177 x 169).

No fim, o país garantiu um pódio e ficou em excelente situação no campeonato. Além disso, foi a primeira vez que o filho do bicampeão da Fórmula 1 chegou no top 3 na última categoria de acesso antes da divisão máxima do automobilismo - e também o primeiro resultado do tipo de sua equipe, a AIX, na temporada.

A corrida principal da F2 está marcada para as 6h25, no horário de Brasília, do próximo domingo (13). Para Câmara, que sai de terceiro, assumir a liderança já nesta rodada, precisa marcar nove pontos a mais do que Tsolov, o quinto no grid de largada. O SporTV transmite na TV fechada e Globoplay e F1TV Pro no streaming.

Como foi a corrida sprint do GP da Espanha de Fórmula 2

Fittipaldi não tracionou bem na saída e perdeu a ponta para Miyata, em uma largada com vários toques e disputas na chicane que abre o circuito de Madri. Por outro lado, Câmara ganhou uma posição e subiu para o sétimo lugar. Antes mesmo do fechamento da primeira volta, o safety car foi acionado por um acidente de Nico Varrone.

Foram três giros sob regime do carro de segurança até a bandeira verde. E diferentemente da largada, o recomeço foi tranquilo e com pouca movimentação antes da liberação do DRS.

Batida com Nico Varrone obrigou entrada do safety car logo no começo da prova em Madri. Foto de: Reprodução/@Formula2/X

Os brasileiros estavam inclusos em disputas próximas. Fittipaldi seguia Miyata de perto e não deixava o japonês abrir mais de um segundo à frente, enquanto Câmara tentava atacar Martinius Stenshorne ao mesmo tempo em que precisava se livrar de Alex Dunne, todos separados por alguns décimos.

Laurens van Hoepen acertou bela ultrapassagem em Noel León na nona volta ao 'mergulhar' na chicane e até passar por cima da zebra, mas o mexicano devolveu na retomada com um 'X' e voltou à terceira colocação. Como ele teve que passar pela área de escape na curva, o lance foi anotado pela direção de prova e, assim, trocaram de posição novamente.

À frente, mesmo após Fittipaldi ter ensaiado uma pressão, Miyata manteve-se na ponta e conseguiu abrir a diferença para não ser atacado com o DRS. Os dois estavam bem descolados do grid, a mais de dois segundos do pelotão. Van Hoepen, porém, anotou a volta mais rápida e começou a se aproximar.

Na 15ª volta, uma excelente notícia para Câmara: Tsolov, seu maior rival na briga pelo título, rodou sozinho quando disputava em pista com León e abandonou a corrida sprint. Com isso, o brasileiro subiu para sexto e passou a marcar três pontos, diminuindo a diferença entre eles na tabela para apenas oito.

O safety car foi novamente acionado e recolheu-se aos boxes na abertura do 18º giro. Fittipaldi viu um van Hoepen impor ritmo muito forte ao raiar da bandeira verde e chegou a ser pressionado pelo holandês, mas segurou a segunda posição até o fim e fechou na vice-liderança. Rafael concluiu em sexto.

Fittipaldi (segundo do pelotão na foto) conquistou seu primeiro pódio na F2 com segundo lugar na corrida sprint na Espanha. Foto de: Getty Images

Confira o resultado completo da corrida sprint do GP da Espanha de Fórmula 2: Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 R. Miyata HitechGP 3 23 47'21.330 157.518 10 1 2 E. Jr. AIX Racing 20 23 +2.678 47'24.008 2.678 157.370 8 3 L. Van Hoepen Trident 24 23 +3.227 47'24.557 0.549 157.340 6

Classificação de pilotos da Fórmula 2 2026:

Posição Piloto Pontos 1 N. Tsolov Campos Racing 177 25 10 - 27 18 26 35 20 6 10 - - - - 2 R. Câmara Invicta Racing 169 18 16 2 3 30 13 12 31 20 21 3 /6 - - - 3 G. Minì MP Motorsport 147 7 27 23 6 23 22 16 10 13 - - - - - 4 A. Dunne Rodin Motorsport 120 6 6 18 18 19 13 12 16 - 10 2 /7 - - - 5 N. León Campos Racing 119 8 13 12 12 9 8 7 - 25 20 5 /4 - - - 6 K. Maini ART Grand Prix 88 - 12 2 14 13 2 20 - 25 - - - - - 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 79 2 19 3 19 10 - 4 6 16 - - - - - 8 J. Duerksen Invicta Racing 78 11 5 - 5 - 2 3 10 6 36 - - - - 9 L. Van Hoepen Trident 72 18 8 7 - 10 4 - - 18 1 6 /3 - - - 10 M. Stenshorne Rodin Motorsport 66 1 3 31 13 - - - 10 1 3 4 /5 - - - 11 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 63 13 - - - - 10 5 18 13 4 - - - - 12 R. Miyata HitechGP 55 14 8 - 8 - - - 4 - 10 11 /1 - - - 13 J. Bennett Trident 38 - - - - 7 10 - - 1 20 - - - - 14 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 38 - - - - - 6 24 8 - - - - - - 15 O. Goethe MP Motorsport 37 12 - - - - 16 - 1 - 8 - - - - 16 S. Montoya Prema Powerteam 28 2 2 12 4 - 8 - - - - - - - - 17 C. Herta HitechGP 26 6 4 6 - 4 - - 6 - - - - - - 18 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 24 1 - 1 9 1 4 6 2 - - - - - - 19 E. Jr. AIX Racing 18 - - 4 6 - - - - - - 8 /2 - - - 20 N. Varrone Van Amersfoort Racing 15 - 5 9 - - - - - - 1 - - - - 21 M. Boya Prema Powerteam 13 - 6 4 - - - - 2 - - 1 /8 - - - 22 C. Shields AIX Racing 10 - - 10 - - - - - - - - - - -

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