Colton Herta encerrará antecipadamente sua conturbada passagem pela Fórmula 2, não retornando para as duas últimas etapas da temporada 2026, Catar e Abu Dhabi, após um “acordo mútuo” com a equipe Hitech. O seu futuro em relação à Fórmula 1 segue nebuloso.

O nove vezes vencedor de corridas da IndyCar fez a transição para o cenário mundial de monopostos este ano como parte de sua tentativa de obter a Superlicença da FIA, necessária para competir na Fórmula 1.

Mas a F2 não saiu como planejado para Herta, que ocupa a 19ª posição na classificação, com apenas 26 pontos em 12 etapas, tendo um quinto lugar em Barcelona, partindo da terceira posição em um grid invertido, como seu melhor resultado no ano.

O americano de 26 anos não retornará para os últimos finais de semana de corrida no Catar e em Abu Dhabi e será substituído por Roman Bilinski — que já estava escalado para assumir a vaga de Herta em 2027.

Jan Sumann, chefe de engenharia de corrida da Hitech na F2, disse: “Estamos muito felizes em receber Roman na Hitech para as duas últimas etapas da temporada. Esses dois finais de semana nos darão a oportunidade de começar a construir relacionamentos importantes antes do inverno [europeu]".

“Também gostaria de agradecer ao Colton por seu comprometimento e determinação durante todo o tempo em que esteve na Hitech, apesar de uma temporada desafiadora. Desejamos a ele tudo de melhor para o futuro".

Roman Bilinski, em Monza, na F3 de 2025 Foto: Formula Motorsport Ltd

Herta não foi citado no comunicado da equipe e ainda não se sabe quais são seus planos para o próximo ano, pois, apesar de uma temporada ruim, ele ainda estava na disputa por uma promoção para a F1.

Isso se deu por meio de sua função como piloto de testes da Cadillac e, graças a seis participações no TL1 em 2026, ele agora obteve a superlicença. Porém, dias depois disso, Valtteri Bottas foi confirmado para o próximo ano ao lado de Sergio Pérez.

Quanto ao seu substituto na Hitech, Bilinski também disputou sua temporada de estreia na F2 este ano, mas não se saiu muito melhor, ficando em 16º lugar na classificação com 36 pontos pela DAMS.

“Estou muito animado por me juntar à Hitech nas duas últimas etapas da temporada. Ter a oportunidade de trabalhar com a equipe antes de 2027 é um verdadeiro bônus”, disse o polonês de 22 anos, que terminou em 11º lugar na F3 em 2025.

“Isso significa que podemos começar a trabalhar juntos imediatamente, nos conhecer melhor e construir uma base sólida para o ano que vem. É claro que espero conseguir bons resultados para encerrar a temporada atual".

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