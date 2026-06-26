F2: León faz a pole na Áustria e Câmara é quinto; Fittipaldi é 18º
Piloto da Campos Racing superou tempo do brasileiro e larga da primeira posição na corrida principal
A Fórmula 2 encerrou as atividades desta sexta-feira na Áustria com a classificação. Noel León, da Campos Racing, foi o mais rápido da sessão com 1min15s544, garantido a largada da primeira colocação. O brasileiro Rafael Câmara, terceiro colocado do mundial, chegou a liderar, mas ficou com o quinto tempo. Outro representante nacional no grid, Emmo Fittipaldi teve o 18º tempo.
Na temporada 2026 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.
Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.
Como foi
Passados cinco minutos do início da sessão, Alexander Dunne, Sebastian Montoya e Gabriele Míni eram o top três. Nikola Tsolov então assumiu a ponta, mas foi superado por Leon. Rafael Câmara chegou a abrir volta rápida, mas encarou trânsito e abortou a tentativa.
A dupla da Campos Racing se revezava na liderança, porém, quando Câmara então conseguiu registrar seu primeiro tempo da sessão, superou Leon, chegando a ponta com 1min16s052.
Na metade da sessão, pilotos foram ao box e Leon foi o primeiro de volta a pista. Com 1min15s544, o mexicano bateu o tempo de Câmara e assumiu a liderança. Enquanto isso, Emmo Fittipaldi ocupava a 13ª posição.
Como habitual, os tempos mais competitivos apareceram nos minutos finais. Apesar de Leon continuar na ponta, Dunne, Tsolov e Miní superaram Câmara, que então passou a fechar o top cinco. O brasileiro ainda fez uma última tentativa, mas não conseguiu melhorar. Fittipaldi acabou com o 18º tempo.
No fim, o top três foi formado por Noel Leon, Alexander Dunne e Nikola Tsolov.
Tabela em instantes.
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