F2: León vence corrida principal; Câmara é pódio
Emmo Fittipaldi Jr ficou na P17
Na manhã deste domingo, foi realizada a corrida principal da 9ª etapa da FIA F2, em Hungaroring, e Noel León (Campos) conquistou a vitória. Ele bateu Kush Maini para triunfar, enquanto Rafa Câmara completou o pódio.
A corrida
O líder do campeonato, Nikola Tsolov, largou em 12º, enquanto Gabriel Mini (MP Motorsport), 2º na classificação e vencedor da sprint, largou em 8º. Ritomo Miyata (Hitech) teve de iniciar a corrida mais atrás, em 21º.
Quando a corrida de 37 voltas começou, Maini manteve a liderança, embora tenha travado um pouco os pneus na curva 1. León, que ultrapassou Câmara, subiu para 2º.
Maini pressionou desde o início e, ao entrar na 3ª volta, abriu 1,8 segundo para León, uma diferença suficiente para impedir o uso do DRS. Sem aliviar, Maini continuou a forçar o ritmo.
Gradualmente, os carros que largaram com pneus macios deixaram de conseguir melhorar seus melhores tempos, e a partir da 7ª volta alguns começaram a ir aos boxes. Por outro lado, Maini manteve o bom ritmo e, ao completar a 10ª volta, já tinha mais de 4 segundos de vantagem sobre os perseguidores.
Entre os carros que largaram com pneus médios, o melhor colocado era Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), em 6º. Inthraphuvasak corria na parte final de um grupo de cinco carros que disputava o 2º lugar, mas na 14ª volta ultrapassou Joshua Dürksen (Invicta) e subiu para 5º.
Os pilotos da frente conseguiram preservar bem os pneus macios e alongaram seus stints, mas no fim da 16ª volta León fez seu pit stop.
Então, Rafael Villagómez (VAR) parou o carro na área de escape da curva 12, provocando a entrada do virtual safety car (VSC). Como o VSC foi acionado durante o pit stop, León conseguiu reduzir a perda de tempo graças a ele.
Câmara completou seu pit stop no fim da 20ª volta, mas retornou à pista mais de 8 segundos atrás de León. Considerando que antes da parada ele seguia León a 1 segundo, isso significa que perdeu mais de 7 segundos.
O líder Maini entrou nos boxes no fim da 21ª volta. No entanto, no momento em que Maini saía do pit lane, León passou voando ao seu lado. León também contou com a sorte do VSC, efetivamente fazendo um undercut em Maini.
Na 23ª volta, Inthraphuvasak, que havia largado com pneus médios, também fez seu pit stop. Tsolov também entrou nos boxes na 24ª volta e trocou para pneus macios.
Maini, que havia perdido a liderança efetiva, iniciou uma forte perseguição a León, que estava 5 segundos à frente, em ritmo de volta mais rápida. Câmara também o acompanhou em ritmo semelhante.
Por volta do fim da 30ª volta, Maini reduziu a diferença para León para 1,4 segundo. Na volta seguinte, a diferença caiu para menos de 1 segundo, e finalmente Maini colocou León ao seu alcance.
No entanto, talvez sem margem de sobra, Maini não conseguiu se aproximar o suficiente para tentar ultrapassar León. Pelo contrário, estava em uma situação em que precisava se preocupar com Câmara logo atrás.
Na volta final, León abriu mais de 1 segundo para Maini, impedindo-o de usar o DRS, e recebeu a bandeirada em primeiro. Com a sorte a seu favor, conquistou uma bela vitória.
Maini ficou com um amargo 2º lugar. Apesar de ter construído uma posição de domínio na primeira metade da corrida, deixou a vitória escapar. Câmara, em 3º, conseguiu reduzir a diferença de pontos para seus rivais na disputa pelo título, Tsolov e Mini.
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Noel León (Campos Racing)
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Kush Maini (ART Grand Prix)
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Rafa Câmara (Invicta Racing)
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Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix)
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Nikola Tsolov (Campos Racing)
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Joshua Dürksen (Invicta Racing)
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Gabriele Minì (MP Motorsport)
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John Bennett (Trident)
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Ritomo Miyata (Hitech TGR)
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Roman Bilinski (DAMS)
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Mari Boya (PREMA Racing)
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Sebastián Montoya (PREMA Racing)
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Emerson Fittipaldi Jr (AIX Racing)
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Ollie Goethe (MP Motorsport)
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Colton Herta (Hitech TGR)
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Cian Shields (AIX Racing)
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Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) - +2 laps
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Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) - DNF
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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