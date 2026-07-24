F2: Maini faz a pole da etapa da Hungria; Câmara é 2º e Fittipaldi 15º

A Fórmula 2 fechou a sexta-feira no Hungaroring com a classificação da nona etapa da temporada 2026. Kush Maini ficou com a pole, à frente de Rafa Câmara, enquanto Emmo Fittipaldi foi o 15º.

Na temporada 2026 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

No final, Kush Maini ficou com a pole position com um tempo de 01min28s896, apenas 0s117 à frente de Rafael Câmara. Noel León foi o terceiro, com Joshua Durksen erm quarto e Tasanapol Inthraphuvasak em quinto. Laurens van Hoepen, Nikola Tsolov, Dino Beganovic, Gabriele Mini e Sebastian Montoya fecharam o top 10, enquanto Emmo Fittipaldi terminou em 15º.

Olhando para a sprint do sábado, Montoya sai na frente, com Mini ao seu lado na primeira fila, enquanto Câmara sai em nono e Fittipaldi mantém o P15 nas duas provas.

A F2 volta à pista do Hungaroring no sábado para a corrida sprint da etapa da Hungria. A largada está marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do SporTV, da GloboPlay e da F1TV Pro.

Confira o resultado da classificação da F2 na Hungria:

POS NR DRIVER BEST GAP 1 16 K. MAINI 1:28.896 — 2 1 R. CAMARA 1:29.013 +0.1 3 5 N. LEON 1:29.091 +0.1 4 2 J. DURKSEN 1:29.106 +0.2 5 17 T. INTHRAPHUVASAK 1:29.207 +0.3 6 24 L. VAN HOEPEN 1:29.270 +0.3 7 6 N. TSOLOV 1:29.313 +0.4 8 7 D. BEGANOVIC 1:29.319 +0.4 9 9 G. MINI 1:29.341 +0.4 10 11 S. MONTOYA 1:29.463 +0.5 11 14 M. STENSHORNE 1:29.466 +0.5 12 23 R. VILLAGOMEZ 1:29.511 +0.6 13 10 O. GOETHE 1:29.585 +0.6 14 25 J. BENNETT 1:29.791 +0.8 15 20 E. FITTIPALDI 1:29.804 +0.9 16 22 N. VARRONE 1:29.829 +0.9 17 15 A. DUNNE 1:29.835 +0.9 18 4 C. HERTA 1:29.924 +1.0 19 21 C. SHIELDS 1:30.031 +1.1 20 8 R. BILINSKI 1:30.074 +1.1 21 3 R. MIYATA 1:30.108 +1.2 22 12 M. BOYA 1:30.409 +1.5

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