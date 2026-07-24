F2: Maini faz a pole da etapa da Hungria; Câmara é 2º e Fittipaldi 15º
Olhando para a sprint do sábado, com a inversão do top 10, temos Montoya e Mini na primeira fila, com Câmara saindo em nono
A Fórmula 2 fechou a sexta-feira no Hungaroring com a classificação da nona etapa da temporada 2026. Kush Maini ficou com a pole, à frente de Rafa Câmara, enquanto Emmo Fittipaldi foi o 15º.
Na temporada 2026 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.
Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.
No final, Kush Maini ficou com a pole position com um tempo de 01min28s896, apenas 0s117 à frente de Rafael Câmara. Noel León foi o terceiro, com Joshua Durksen erm quarto e Tasanapol Inthraphuvasak em quinto. Laurens van Hoepen, Nikola Tsolov, Dino Beganovic, Gabriele Mini e Sebastian Montoya fecharam o top 10, enquanto Emmo Fittipaldi terminou em 15º.
Olhando para a sprint do sábado, Montoya sai na frente, com Mini ao seu lado na primeira fila, enquanto Câmara sai em nono e Fittipaldi mantém o P15 nas duas provas.
A F2 volta à pista do Hungaroring no sábado para a corrida sprint da etapa da Hungria. A largada está marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do SporTV, da GloboPlay e da F1TV Pro.
Confira o resultado da classificação da F2 na Hungria:
|POS
|NR
|DRIVER
|BEST
|GAP
|1
|16
|K. MAINI
|1:28.896
|—
|2
|1
|R. CAMARA
|1:29.013
|+0.1
|3
|5
|N. LEON
|1:29.091
|+0.1
|4
|2
|J. DURKSEN
|1:29.106
|+0.2
|5
|17
|T. INTHRAPHUVASAK
|1:29.207
|+0.3
|6
|24
|L. VAN HOEPEN
|1:29.270
|+0.3
|7
|6
|N. TSOLOV
|1:29.313
|+0.4
|8
|7
|D. BEGANOVIC
|1:29.319
|+0.4
|9
|9
|G. MINI
|1:29.341
|+0.4
|10
|11
|S. MONTOYA
|1:29.463
|+0.5
|11
|14
|M. STENSHORNE
|1:29.466
|+0.5
|12
|23
|R. VILLAGOMEZ
|1:29.511
|+0.6
|13
|10
|O. GOETHE
|1:29.585
|+0.6
|14
|25
|J. BENNETT
|1:29.791
|+0.8
|15
|20
|E. FITTIPALDI
|1:29.804
|+0.9
|16
|22
|N. VARRONE
|1:29.829
|+0.9
|17
|15
|A. DUNNE
|1:29.835
|+0.9
|18
|4
|C. HERTA
|1:29.924
|+1.0
|19
|21
|C. SHIELDS
|1:30.031
|+1.1
|20
|8
|R. BILINSKI
|1:30.074
|+1.1
|21
|3
|R. MIYATA
|1:30.108
|+1.2
|22
|12
|M. BOYA
|1:30.409
|+1.5
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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