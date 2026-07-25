F2: Mini comanda e vence sprint da Hungria; Câmara é 4º

Gabriele Mini, da MP Motorsport, teve estratégia calma e precisa, passou Sebastian Montoya e venceu a corrida sprint da etapa da Hungria da Fórmula 2, com Dino Beganovic e Laurens Van Hoepen completando o pódio. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, chegou em 4º, enquanto o compatriota da AIX, Emmo Fittipaldi, terminou em 20º.

Como foi a corrida sprint?

Com uma largada com três carros lado a lado, Montoya permaneceu na ponta, enquanto Mini segurou Tsolov e ficou na segunda colocação. Mais atrás, Câmara escalou o pelotão e subiu para a sexta colocação, enquanto Fittipaldi estava em 14º.

Na terceira volta, Durksen, que caiu para a nona colocação na primeira volta, começou a pressionar Kush Maini pela oitava colocação, enquanto Mini diminuía a vantagem para Montoya pela liderança.

No entanto, um 'trem de DRS' foi formado nas primeiras posições, com oito carros seguindo em fila, começando com Mini e terminando em Durksen, com Tsolov e Câmara no meio.

Na oitava volta, Mini começou uma sequência de ataques em Montoya, com o piloto colombiano pressionado na liderança e o rival da MP Motorsport cravando o melhor tempo da prova no 11º giro.

Enquanto o trem de DRS entre os primeiros continuava, Fittipaldi perdeu posições em sequência e caiu para a última colocação da prova. Lá na frente, Durksen escapou da pista e perdeu tempo para o oitavo colocado, Maini.

Na volta 17, Mini usou o DRS, aproveitou a parte de fora da pista e o travamento dos freios de Montoya para tomar a liderança da prova. Em seguida, Montoya já estava sendo ameaçado por Tsolov.

Duas voltas depois, Maini finalmente conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe Inthraphuvasak e assumir a sétima colocação.

Na volta 21, Tsolov tentou ultrapassar Montoya, mas forçou demais no 'mergulho' e bateu no colombiano, danificando a asa dianteira do colombiano e também sofrendo danos na suspensão. Com a parada do carro #11 do lado de fora da pista, um safety car virtual foi instaurado. O búlgaro da Campos Racing também abandonou a prova.

Após o retorno de ação de pista, Câmara permanecia na quarta colocação, tentando se aproximar de Laurens Van Hoepen.

Na volta 25, Noel Leon pressionou e ultrapassou Durksen por fora, com o paraguaio reclamando que o piloto da ART o jogou para fora da pista. No entanto, Leon foi punido em cinco segundos por infringir o safety car virtual.

A situação permaneceu a mesma até o final da prova, com Mini vencendo e Beganovic e Van Hoepen completando o pódio da sprint em Hungaroring.

CORRIDA 1 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 G. Minì MP Motorsport 9 28 - 10 2 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 28 +3.700 3.7 3.700 8 3 L. Van Hoepen Trident 24 28 +4.800 4.8 1.100 6 4 R. Câmara Invicta Racing 1 28 +7.000 7.0 2.200 5 5 K. Maini ART Grand Prix 16 28 +12.800 12.8 5.800 4 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 28 +15.600 15.6 2.800 3 7 J. Duerksen Invicta Racing 2 28 +20.200 20.2 4.600 2 8 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 28 +20.800 20.8 0.600 1 9 N. León Campos Racing 5 28 +21.100 21.1 0.300 10 J. Bennett Trident 25 28 +21.200 21.2 0.100 11 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 28 +23.000 23.0 1.800 12 O. Goethe MP Motorsport 10 28 +24.400 24.4 1.400 13 R. Miyata HitechGP 3 28 +24.900 24.9 0.500 14 C. Herta HitechGP 4 28 +25.700 25.7 0.800 15 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 28 +31.400 31.4 5.700 16 C. Shields AIX Racing 21 28 +33.700 33.7 2.300 17 M. Boya Prema Powerteam 12 28 +34.600 34.6 0.900 1 18 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 28 +38.800 38.8 4.200 1 19 A. Dunne Rodin Motorsport 15 28 +39.100 39.1 0.300 1 20 E. Jr. AIX Racing 20 28 +1'03.700 1'03.7 24.600 1 dnf N. Tsolov Campos Racing 6 21 7 laps 1 Colisão dnf S. Montoya Prema Powerteam 11 20 8 laps Colisão

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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