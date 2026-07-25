F2: Mini comanda e vence sprint da Hungria; Câmara é 4º
Dino Beganovic e Laurens Van Hoepen completaram o pódio na prova de sábado em Hungaroring; Emmo Fittipaldi terminou em º20
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Gabriele Mini, da MP Motorsport, teve estratégia calma e precisa, passou Sebastian Montoya e venceu a corrida sprint da etapa da Hungria da Fórmula 2, com Dino Beganovic e Laurens Van Hoepen completando o pódio. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, chegou em 4º, enquanto o compatriota da AIX, Emmo Fittipaldi, terminou em 20º.
Como foi a corrida sprint?
Com uma largada com três carros lado a lado, Montoya permaneceu na ponta, enquanto Mini segurou Tsolov e ficou na segunda colocação. Mais atrás, Câmara escalou o pelotão e subiu para a sexta colocação, enquanto Fittipaldi estava em 14º.
Na terceira volta, Durksen, que caiu para a nona colocação na primeira volta, começou a pressionar Kush Maini pela oitava colocação, enquanto Mini diminuía a vantagem para Montoya pela liderança.
No entanto, um 'trem de DRS' foi formado nas primeiras posições, com oito carros seguindo em fila, começando com Mini e terminando em Durksen, com Tsolov e Câmara no meio.
Na oitava volta, Mini começou uma sequência de ataques em Montoya, com o piloto colombiano pressionado na liderança e o rival da MP Motorsport cravando o melhor tempo da prova no 11º giro.
Enquanto o trem de DRS entre os primeiros continuava, Fittipaldi perdeu posições em sequência e caiu para a última colocação da prova. Lá na frente, Durksen escapou da pista e perdeu tempo para o oitavo colocado, Maini.
Na volta 17, Mini usou o DRS, aproveitou a parte de fora da pista e o travamento dos freios de Montoya para tomar a liderança da prova. Em seguida, Montoya já estava sendo ameaçado por Tsolov.
Duas voltas depois, Maini finalmente conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe Inthraphuvasak e assumir a sétima colocação.
Na volta 21, Tsolov tentou ultrapassar Montoya, mas forçou demais no 'mergulho' e bateu no colombiano, danificando a asa dianteira do colombiano e também sofrendo danos na suspensão. Com a parada do carro #11 do lado de fora da pista, um safety car virtual foi instaurado. O búlgaro da Campos Racing também abandonou a prova.
Após o retorno de ação de pista, Câmara permanecia na quarta colocação, tentando se aproximar de Laurens Van Hoepen.
Na volta 25, Noel Leon pressionou e ultrapassou Durksen por fora, com o paraguaio reclamando que o piloto da ART o jogou para fora da pista. No entanto, Leon foi punido em cinco segundos por infringir o safety car virtual.
A situação permaneceu a mesma até o final da prova, com Mini vencendo e Beganovic e Van Hoepen completando o pódio da sprint em Hungaroring.
CORRIDA 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|28
|
-
|10
|2
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|28
|
+3.700
3.7
|3.700
|8
|3
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|28
|
+4.800
4.8
|1.100
|6
|4
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|28
|
+7.000
7.0
|2.200
|5
|5
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|28
|
+12.800
12.8
|5.800
|4
|6
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|28
|
+15.600
15.6
|2.800
|3
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|28
|
+20.200
20.2
|4.600
|2
|8
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|28
|
+20.800
20.8
|0.600
|1
|9
|
N. León Campos Racing
|5
|28
|
+21.100
21.1
|0.300
|10
|
J. Bennett Trident
|25
|28
|
+21.200
21.2
|0.100
|11
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|28
|
+23.000
23.0
|1.800
|12
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|28
|
+24.400
24.4
|1.400
|13
|R. Miyata HitechGP
|3
|28
|
+24.900
24.9
|0.500
|14
|C. Herta HitechGP
|4
|28
|
+25.700
25.7
|0.800
|15
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|28
|
+31.400
31.4
|5.700
|16
|
C. Shields AIX Racing
|21
|28
|
+33.700
33.7
|2.300
|17
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|28
|
+34.600
34.6
|0.900
|1
|18
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|28
|
+38.800
38.8
|4.200
|1
|19
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|28
|
+39.100
39.1
|0.300
|1
|20
|E. Jr. AIX Racing
|20
|28
|
+1'03.700
1'03.7
|24.600
|1
|dnf
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
7 laps
|1
|Colisão
|dnf
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|20
|
8 laps
|Colisão
|Ver resultados completos
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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