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Relato da corrida
F2 Hungaroring

F2: Mini comanda e vence sprint da Hungria; Câmara é 4º

Dino Beganovic e Laurens Van Hoepen completaram o pódio na prova de sábado em Hungaroring; Emmo Fittipaldi terminou em º20

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Gabriele Mini, MP Motorsport

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Gabriele Mini, da MP Motorsport, teve estratégia calma e precisa, passou Sebastian Montoya e venceu a corrida sprint da etapa da Hungria da Fórmula 2, com Dino Beganovic e Laurens Van Hoepen completando o pódio. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, chegou em 4º, enquanto o compatriota da AIX, Emmo Fittipaldi, terminou em 20º.

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Como foi a corrida sprint?

Com uma largada com três carros lado a lado, Montoya permaneceu na ponta, enquanto Mini segurou Tsolov e ficou na segunda colocação. Mais atrás, Câmara escalou o pelotão e subiu para a sexta colocação, enquanto Fittipaldi estava em 14º.

Na terceira volta,  Durksen, que caiu para a nona colocação na primeira volta, começou a pressionar Kush Maini pela oitava colocação, enquanto Mini diminuía a vantagem para Montoya pela liderança.

No entanto, um 'trem de DRS' foi formado nas primeiras posições, com oito carros seguindo em fila, começando com Mini e terminando em Durksen, com Tsolov e Câmara no meio.

Na oitava volta, Mini começou uma sequência de ataques em Montoya, com o piloto colombiano pressionado na liderança e o rival da MP Motorsport cravando o melhor tempo da prova no 11º giro.

Enquanto o trem de DRS entre os primeiros continuava, Fittipaldi perdeu posições em sequência e caiu para a última colocação da prova. Lá na frente, Durksen escapou da pista e perdeu tempo para o oitavo colocado, Maini.

Na volta 17, Mini usou o DRS, aproveitou a parte de fora da pista e o travamento dos freios de Montoya para tomar a liderança da prova. Em seguida, Montoya já estava sendo ameaçado por Tsolov.

Duas voltas depois, Maini finalmente conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe Inthraphuvasak e assumir a sétima colocação.

Na volta 21, Tsolov tentou ultrapassar Montoya, mas forçou demais no 'mergulho' e bateu no colombiano, danificando a asa dianteira do colombiano e também sofrendo danos na suspensão. Com a parada do carro #11 do lado de fora da pista, um safety car virtual foi instaurado. O búlgaro da Campos Racing também abandonou a prova.

Após o retorno de ação de pista, Câmara permanecia na quarta colocação, tentando se aproximar de Laurens Van Hoepen.

Na volta 25, Noel Leon pressionou e ultrapassou Durksen por fora, com o paraguaio reclamando que o piloto da ART o jogou para fora da pista. No entanto, Leon foi punido em cinco segundos por infringir o safety car virtual.

A situação permaneceu a mesma até o final da prova, com Mini vencendo e Beganovic e Van Hoepen completando o pódio da sprint em Hungaroring.

CORRIDA 1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
G. Minì MP Motorsport
 9 28

-

       10    
2
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 28

+3.700

3.7

 3.700     8    
3
L. Van Hoepen Trident
 24 28

+4.800

4.8

 1.100     6    
4
R. Câmara Invicta Racing
 1 28

+7.000

7.0

 2.200     5    
5 India K. Maini ART Grand Prix 16 28

+12.800

12.8

 5.800     4    
6
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 28

+15.600

15.6

 2.800     3    
7
J. Duerksen Invicta Racing
 2 28

+20.200

20.2

 4.600     2    
8
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 28

+20.800

20.8

 0.600     1    
9
N. León Campos Racing
 5 28

+21.100

21.1

 0.300          
10
J. Bennett Trident
 25 28

+21.200

21.2

 0.100          
11
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 28

+23.000

23.0

 1.800          
12
O. Goethe MP Motorsport
 10 28

+24.400

24.4

 1.400          
13 Japan R. Miyata HitechGP 3 28

+24.900

24.9

 0.500          
14 United States C. Herta HitechGP 4 28

+25.700

25.7

 0.800          
15 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 28

+31.400

31.4

 5.700          
16
C. Shields AIX Racing
 21 28

+33.700

33.7

 2.300          
17
M. Boya Prema Powerteam
 12 28

+34.600

34.6

 0.900   1      
18
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 28

+38.800

38.8

 4.200   1      
19
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 28

+39.100

39.1

 0.300   1      
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 28

+1'03.700

1'03.7

 24.600   1      
dnf
N. Tsolov Campos Racing
 6 21

7 laps

     1   Colisão  
dnf Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 20

8 laps

         Colisão  
Ver resultados completos

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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