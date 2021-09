O líder da Fórmula 2 sai de Sochi mais líder do que nunca. Oscar Piastri deu um importante passo para conquistar o título após segurar Théo Pourchaire e vencer a segunda corrida do final de semana em Sochi com uma pilotagem impecável ao sair da pole position, perdendo a liderança apenas momentaneamente durante a janela de pit stops.

Entre os brasileiros, Enzo Fittipaldi e Guilherme Samaia foram 12º e 13º enquanto Felipe Drugovich não participou por conta das consequências da batida de ontem.

Piastri foi perseguido por Pourchaire durante todas as 28 voltas da prova, mas o australiano manteve a calma para vencer pela terceira vez no ano, com uma vantagem de 1s9. Pourchaire foi o segundo, enquanto Jehan Daruvala foi o terceiro, superando Ralph Boschung a cinco voltas do fim.

A vitória de Piastri aumenta suas chances de conquistar um título pelo terceiro ano consecutivo, após vencer na Fórmula Renault em 2019 e na Fórmula 3 em 2020, já que seu principal rival, Guanyu Zhou, terminou apenas em sexto, o que aumenta sua vantagem na tabela para 36 pontos.

Piastri não cometeu erros na largada e chegou confortavelmente na primeira curva para liderar o pelotão, enquanto saídas fortes de Pourchaire e Boschung colocaram a dupla à frente de Daruvala.

Zhou foi um dos que largou mal, caindo de quarto para oitavo. Lawson foi outro. Optando por sair de médios, ele caiu de oitavo para 12º. Mais atrás, Bent Viscaal rodou na curva dois após contato com Roy Nissany, punido com cinco segundos. Já Lirim Zendelli acabou perdendo a asa dianteira, precisando ir para os boxes.

A Trident de Viscaal acabou causando um rápido safety car virtual, mas, assim que a prova foi reiniciada, Piastri segurou Pourchaire e Boschung, se mantendo na ponta, enquanto Daruvala se defendia de Robert Shwartzman.

Entre os pilotos da ponta, Boschung foi o primeiro a parar, na volta sete, com Piastri indo na oitava e Pourchaire na nona. Pourchaire chegou a sair na frente de Piastri, mas o australiano aproveitou a temperatura dos pneus para recuperar a posição sem problemas.

Mas Lawson, em uma estratégia diferente, havia optado por um stint maior e ocupava a liderança, só que não o suficiente para parar e voltar na frente.

Com Piastri e Pourchaire um pouco mais distante, os olhos se voltaram para a batalha entre Boschung e Daruvala pela terceira posição. Nas voltas finais, Daruvala se deu melhor, com Boschung ainda perdendo para Shwartzman. O suíço da Campos ainda acabou abandonando a duas voltas do fim com um furo no pneu.

Felipe Drugovich não disputou a prova apesar de ter sido liberado pela equipe médica após uma bateria de exames feita por precaução devido à sua forte batida na corrida do sábado.

Agora, a Fórmula 2 tira mais uma longa folga de 10 semanas, retornando para as duas últimas etapas da temporada apenas em dezembro, acompanhando a Fórmula 1 nas etapas da Arábia Saudita e de Abu Dhabi.

Confira o resultado da corrida 2 da Fórmula 2 em Sochi:

F1 AO VIVO: Veja debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP DA RÚSSIA, com CHUVA e agito em Sochi | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: