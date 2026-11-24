F2: Pupilo da Audi assume vaga de Rafa Câmara na Invicta
Freddie Slater foi o escolhido para disputar as duas últimas etapas da temporada pela Invicta
A Invicta Racing confirmou nesta terça-feira (24) que Freddie Slater substituirá Rafael Câmara nas duas últimas etapas da temporada 2026 da Fórmula 2, no Catar e em Abu Dhabi. A mudança ocorre após a confirmação da permanência do brasileiro na Haas até o encerramento do campeonato da Fórmula 1.
Com isso, Câmara, atual líder da F2 com 207 pontos, não poderá defender sua vantagem na classificação. O búlgaro Nikola Tsolov, da Campos Racing e integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull, está apenas sete pontos atrás do brasileiro e desponta como principal favorito à conquista do título.
A chegada de Slater à Invicta antecipa os planos da equipe para 2027, quando o britânico disputará sua primeira temporada completa na categoria. James Robinson, chefe da escuderia, destacou que a oportunidade permitirá ao jovem piloto iniciar sua adaptação ao carro e à equipe antes do próximo campeonato.
Aos 18 anos, Slater conquistou o vice-campeonato da Fórmula 3 em sua temporada de estreia, sendo superado por Ugo Ugochukwu. Campeão da Fórmula Regional Europeia em 2025, o britânico também participou de sessões de treinos livres da F1 pela Audi nos GPs do México e de São Paulo deste ano.
A ausência de Câmara também amplia as chances de título de outros pilotos. Alexander Dunne, da Rodin Motorsport, ocupa a terceira posição no campeonato, com 189 pontos, enquanto Gabriele Minì, da MP Motorsport, aparece em quarto, com 163.
Tsolov, recentemente anunciado como piloto reserva da Red Bull e da Racing Bulls para 2027, soma seis vitórias na atual temporada da F2, apesar de ainda não ter conquistado uma pole position. O búlgaro terá quatro corridas para superar a pontuação de Câmara e buscar seu primeiro título na categoria.
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