F2: Rafa Câmara celebra final de semana de estreia com pódio na Austrália
Piloto da Invicta Racing completa corrida principal com a segunda colocação no circuito de Albert Park e termina primeira etapa na vice-liderança do campeonato
Rafael Câmara conquistou um lugar no pódio na corrida principal da etapa de abertura da Fórmula 2, disputada na noite do último sábado (7) no circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. O piloto, que estreou na categoria pela Invicta Racing, largou da sexta posição e cruzou a linha de chegada na segunda posição ao final das 33 voltas de prova.
Logo na largada, Câmara avançou duas posições, ganhando mais dois postos após um incidente em sua frente. Após a rodada de paradas nos boxes, o brasileiro tornou a fazer ultrapassagens para garantir a segunda colocação, pouco mais de um segundo distante do vencedor. Ao final da prova, o integrante do Ferrari Driver Academy celebrou o resultado, que veio após uma Sprint em que esteve em posição de pódio, mas que terminou em 11º.
“Foi um começo muito positivo para o campeonato, especialmente depois de ontem. Eu estava muito perto de subir ao pódio e acho que, tendo ficado em segundo lugar hoje, estou bastante feliz. Foi uma corrida limpa e estou feliz por terminar o fim de semana desta forma”, disse Rafael Câmara, logo após a corrida na Austrália.
O pódio na corrida principal da F2 faz com que Câmara repita o que fez na temporada passada na Austrália, quando venceu a disputa que oferece mais pontos na Fórmula 3, iniciando a campanha que rendeu seu título na categoria. O brasileiro destacou o desempenho que teve em Melbourne e lembrou da classificação caótica na quinta-feira e que a estratégia era fazer uma corrida limpa para alcançar um resultado positivo.
“Melbourne foi uma corrida muito boa no ano passado e acho que este ano também correu tudo bem. A classificação quase arruinou tudo, porque depois da bandeira vermelha ficou tudo muito confuso. Todos estavam indo muito devagar e tentando abrir a volta, porque sabíamos que, ao fechar a volta, com certeza iríamos melhorar muito. Acho que, no final, conseguimos ficar entre os 10 primeiros, o que foi bom o suficiente para lutar por pontos”, explicou o piloto.
“Ontem também estava parecendo muito bom. O ritmo do carro estava bom na corrida e sabíamos que hoje o objetivo era apenas manter tudo limpo e que isso seria um bom resultado”, completou Câmara, que deixa a Austrália com 18 pontos no campeonato e a vice-liderança na tabela de classificação após a primeira de 14 etapas.
A F2 tem a segunda etapa da temporada de 2026 marcada para os dias 10, 11 e 12 de abril no circuito de Sakhir, no Bahrein.
