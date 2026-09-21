F2: Rafa Câmara corre pela primeira vez em Baku e mira liderança em rodada tripla
Brasileiro da Invicta Racing é o segundo colocado do campeonato, sete pontos distante do líder da classificação e busca bons desempenhos em etapa com três corridas
Rafa Câmara
Foto de: Jose Mario Dias
Piloto que defende a Invicta Racing na Fórmula 2, Rafael Câmara tem uma etapa decisiva na temporada 2026 neste final de semana, quando a categoria visita o Circuito de Baku, no Azerbaijão. Diferente do que ocorreu nas outras 11 etapas do ano, a passagem pela capital azeri contará com três corridas, e será mais um capítulo na disputa pelo título da principal categoria de base da F1.
Câmara, que vai correr pela primeira vez na carreira em Baku, entra no final de semana com 170 pontos, apenas sete distante do líder do campeonato. Em um final de semana que contará com 67 pontos em disputa, o brasileiro busca manter o ritmo das últimas etapas para sair do circuito na liderança da tabela de classificação.
“A gente teve um final de semana positivo no geral em Madri, especialmente considerando que foi a nossa primeira vez correndo lá. Marcamos alguns pontos e diminuímos a distância para o Tsolov no campeonato, que é a coisa mais importante que podemos fazer nesse momento. Agora, vamos para Baku prontos para lutar por mais”, disse Câmara.
Por conta de um feriado no Azerbaijão, a programação será realizada de quinta-feira até o sábado. O único treino livre e as duas classificações estão marcadas para a quinta-feira, enquanto a sprint e a primeira corrida principal ocorrem na sexta-feira, à 1h15 e às 7h15, respectivamente. A terceira disputa do final de semana tem largada às 4h de sábado. sportv, globoplay e F1TV mostram toda a programação.
Confira a programação da etapa do Azerbaijão da Fórmula 2:
Quinta-feira, 24 de setembro
3h - treino livre
7h - classificação 1
7h30 - classificação 2
Sexta-feira, 25 de setembro
1h15 - corrida Sprint
7h15 - corrida principal 1
Sábado, 26 de setembro
4h - corrida principal 2
Confira a classificação da F2 após 11 etapas (top-10)
1º - Nikola Tsolov - 177 pontos
2º - Rafael Câmara - 170
3º - Gabriele Mini - 153
4º - Alexander Dunne - 139
5º - Noel León - 119
6º - Dino Beganovic - 106
7º - Joshua Durksen - 90
8º - Kush Maini - 88
9º - Laurens van Hoepen - 72
10º - Tasanapol Inthraphuvasak - 71
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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