Piloto que defende a Invicta Racing na Fórmula 2, Rafael Câmara tem uma etapa decisiva na temporada 2026 neste final de semana, quando a categoria visita o Circuito de Baku, no Azerbaijão. Diferente do que ocorreu nas outras 11 etapas do ano, a passagem pela capital azeri contará com três corridas, e será mais um capítulo na disputa pelo título da principal categoria de base da F1.

Câmara, que vai correr pela primeira vez na carreira em Baku, entra no final de semana com 170 pontos, apenas sete distante do líder do campeonato. Em um final de semana que contará com 67 pontos em disputa, o brasileiro busca manter o ritmo das últimas etapas para sair do circuito na liderança da tabela de classificação.

“A gente teve um final de semana positivo no geral em Madri, especialmente considerando que foi a nossa primeira vez correndo lá. Marcamos alguns pontos e diminuímos a distância para o Tsolov no campeonato, que é a coisa mais importante que podemos fazer nesse momento. Agora, vamos para Baku prontos para lutar por mais”, disse Câmara.

Por conta de um feriado no Azerbaijão, a programação será realizada de quinta-feira até o sábado. O único treino livre e as duas classificações estão marcadas para a quinta-feira, enquanto a sprint e a primeira corrida principal ocorrem na sexta-feira, à 1h15 e às 7h15, respectivamente. A terceira disputa do final de semana tem largada às 4h de sábado. sportv, globoplay e F1TV mostram toda a programação.

Confira a programação da etapa do Azerbaijão da Fórmula 2:

Quinta-feira, 24 de setembro

3h - treino livre

7h - classificação 1

7h30 - classificação 2

Sexta-feira, 25 de setembro

1h15 - corrida Sprint

7h15 - corrida principal 1

Sábado, 26 de setembro

4h - corrida principal 2

Confira a classificação da F2 após 11 etapas (top-10)

1º - Nikola Tsolov - 177 pontos

2º - Rafael Câmara - 170

3º - Gabriele Mini - 153

4º - Alexander Dunne - 139

5º - Noel León - 119

6º - Dino Beganovic - 106

7º - Joshua Durksen - 90

8º - Kush Maini - 88

9º - Laurens van Hoepen - 72

10º - Tasanapol Inthraphuvasak - 71

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