F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria
Brasileiro vem de vitória em Barcelona e garantiu quinto lugar na classificação no Red Bull Ring
Piloto que defende a Invicta Racing na temporada 2026 da Fórmula 2, Rafael Câmara garantiu a quinta posição no grid para a corrida principal da sexta etapa do campeonato, no Red Bull Ring, na Áustria. O brasileiro, que vem de vitória na última etapa, disputada em Barcelona, na Espanha, vai largar da terceira fila nas duas corridas do final de semana.
O dia no circuito localizado em Spielberg começou com o brasileiro registrando o quinto melhor tempo na única sessão de treinos livres do final de semana. Na classificação, Câmara chegou a se colocar na liderança, mas não conseguiu melhorar seu tempo na segunda volta rápida. Assim, ele larga em sexto na sprint e em quinto na disputa principal.
“Foi uma classificação um pouco mais conturbada, mas com um resultado que nos permite brigar nas duas corridas. Acho que tenho grandes chances nas duas. No final do dia a gente tem a mesma cabeça, de maximizar com o que a gente consegue e são duas corridas com bastante oportunidade para ir para a frente”, disse Câmara.
Em sua primeira temporada na principal categoria de acesso à F1 após conquistar o título da F3 em 2025, Câmara faz uma campanha das mais fortes: possui uma vitória, três pódios e oito chegadas entre os dez melhores em dez corridas disputadas neste ano. O brasileiro aparece na terceira posição do campeonato, com 69 pontos.
A programação da F2 terá sequência neste sábado (27) com a disputa da sprint, marcada para 9h15. A etapa da Áustria será encerrada neste domingo com a prova principal, marcada para 5h10. Sportv, Globoplay e F1TV mostram a rodada dupla.
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
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