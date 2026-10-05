F2 revela calendário de 2027, com novas etapas no México e na Turquia

A Fórmula 2 revelou o calendário oficial para a temporada 2027, destacando a inclusão da etapa do México — na primeira visita da categoria à América Latina — e a entrada da etapa da Turquia, acompanhando o retorno do circuito de Istambul ao calendário da Fórmula 1.

Bruno Michel, CEO da F2 e da Fórmula 3, fez o anúncio na Cidade do México: “A inclusão da Cidade do México em nosso calendário da F2 para 2027 aproximará a categoria de novos públicos e fortalecerá sua posição como plataforma global para a próxima geração de talentos da F1".

"Também gostaria de agradecer a Rafael Villagómez Sr., que foi fundamental para tornar isso possível. Mal posso esperar para que os fãs mexicanos que comparecerem ao GP do México possam curtir nossas corridas ao vivo neste ótimo circuito!”

A categoria contará com um total de 14 etapas, começando no Bahrein e terminando em Abu Dhabi, como já é tradição.

A corrida no México marca a primeira vez que a categoria visita a América Latina, ampliando sua presença após a realização de duas corridas na América do Norte em 2026 — em Miami e no Canadá — como substitutas das etapas de abertura no Oriente Médio. A prova em Montreal permanece no calendário.

Foto: Clive Mason / Getty Images

Novo carro para 2027

A categoria estreará um novo carro em 2027, que foi apresentado há um mês. O veículo manterá a base conceitual da geração atual para priorizar o controle de custos para as equipes, introduzindo melhorias específicas em aerodinâmica, dirigibilidade e desempenho em pista.

O carro será mais uma vez fabricado pela Dallara e equipado com um motor V6 turbo Mecachrome de 3,4 litros, capaz de desenvolver 620 cv a 8.750 rpm e 570 Nm de torque, movido a combustível 100% sustentável da Aramco.

Já o design externo contará com asas dianteiras e traseiras redesenhadas, sob a influência estética dos modernos carros de F1, otimizando o fluxo de ar para facilitar ultrapassagens e o acompanhamento de outros carros em altas velocidades.

Calendário da temporada 2027 da F2

12 a 14 de março – Sakhir

– Sakhir 19 a 21 de março – Jeddah

– Jeddah 2 a 4 de abril – Melbourne

– Melbourne 21 a 23 de maio – Montreal

– Montreal 4 a 6 de junho – Monte Carlo

– Monte Carlo 2 a 4 de julho – Silverstone

– Silverstone 9 a 11 de julho – Red Bull Ring

– Red Bull Ring 3 a 5 de setembro – Monza

– Monza 10 a 12 de setembro – Madring

– Madring 24 a 26 de setembro – Baku

– Baku 1 a 3 de outubro – Istambul

– Istambul 29 a 31 de outubro – Cidade do México

– Cidade do México 3 a 5 de dezembro – Losail

– Losail 10 a 12 de dezembro – Yas Marina

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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