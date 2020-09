F2: Schumacher vence a primeira corrida em Monza; Piquet é 12º

Filho de Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, o jovem alemão Mick Schumacher venceu a primeira corrida da Fórmula 2 em Monza neste fim de semana com a equipe Prema.

O membro da Academia da Ferrari superou o italiano Luca Ghiotto, da HitechGP, para triunfar. Quem completou o pódio foi o dinamarquês Christian Lundgaard, piloto da ART Grand Prix e integrante do programa da Renault.

A quarta posição ficou com o japonês Yuki Tsunoda, da Carlin. 'Apadrinhado' pela Honda e membro da Academia da Red Bull, o piloto é especulado para uma vaga na AlphaTauri no ano que vem.

O top-5 foi fechado por Guanyu Zhou, chinês da UNI-Virtuosi integrante do programa de jovens talentos da Renault. Entre os brasileiros, o mais bem colocado foi Pedro Piquet, que terminou em 12º com a Charouz Racing System.

Destaque da temporada 2020 da F2, Felipe Drugovich foi o 16º com a MP Motorsport. O outro representante do País na categoria, Guilherme Samaia, foi o 21º com a Campos Racing. Clique aqui para ver a classificação do campeonato e veja o resultado da prova na tabela abaixo:

Fittipaldi é nono na F3

Membro da Academia da Ferrari, o brasileiro Enzo Fittipaldi, da HWA Racelab, terminou em nono na primeira corrida da Fórmula 3 em Monza neste fim de semana. A prova italiana foi vencida pelo dinamarquês Frederik Vesti, da Prema.

O francês Theo Pourchaire, da ART Grand Prix, foi o segundo, e o australiano Oscar Piastri, da Prema, foi o terceiro. O outro brasileiro do grid, Igor Fraga, da Academia da Red Bull, foi o 24º com a Charouz Racing System. Veja o resultado: