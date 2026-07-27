F2: "Sem SC, poderia ultrapassar Noel", diz Câmara após etapa da Hungria

O brasileiro Rafael Câmara conquistou mais um pódio na temporada 2026 da Fórmula 2, disputada neste domingo (26) no circuito de Hungaroring, na Hungria.

O piloto da Invicta Racing cruzou a linha de chegada com a terceira posição, garantindo seu quinto pódio no ano e reduzindo a distância em relação aos seus adversários na disputa pelo título.

Câmara esteve no top 3 ao longo das 37 voltas de disputa no circuito localizado nas cercanias de Budapeste, após largar da segunda posição. O brasileiro esticou seu stint com pneus macios e só trocou pneus na 20ª volta, colocando compostos médios. No final, o integrante do Ferrari Driver Academy cruzou a linha de chegada em terceiro, próximo dos dois primeiros colocados.

“A minha corrida foi meio entendiante, fiquei atrás de alguém a corrida toda. Gostei das voltas em que tive pista livre, tentei aproveitar ao máximo quando pude. Acho que a volta de saída dos boxes foi muito boa".

"E, claro, acho que se não fosse pelo Safety Car Virtual, talvez pudéssemos ultrapassar o Noel. Mas é assim mesmo. Isso acontece às vezes. Mas o lado bom é que tivemos um bom ritmo e um bom carro. No geral, foi um fim de semana positivo”, disse Rafael Câmara.

Com os resultados deste final de semana, Câmara agora chegou aos 145 pontos, e segue na terceira posição do campeonato, apenas dois pontos distante do vice-líder, e 22 em relação ao líder do campeonato, restando cinco etapas para o final do campeonato.

A Fórmula 2 faz a sua parada de férias e volta nos dias 4, 5 e 6 de setembro, com a disputa da etapa da Itália, marcada para o Autódromo Nacional de Monza.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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