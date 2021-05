A Fórmula 2 voltou à pista de Mônaco neste sábado para a segunda corrida do final de semana, com Liam Lawson entregando uma ótima performance em uma pista que começou molhada e foi secando ao longo da prova. Mas, apesar de ter cruzado a linha de chegada em primeiro, o neozelandês foi desclassificado horas depois pelo uso de uma configuração de acelerador proibida na largada, deixando a vitória para Dan Ticktum.

O piloto da Hitech soube manter o controle de seu carro em meio à pista escorregadia do principado e assumiu a liderança na quinta volta, em uma bela manobra em cima do então líder Oscar Piastri.

Uma vez na ponta, Lawson parecia confortável a caminho da vitória, apesar do piloto ter enfrentado um desafio de Dan Ticktum enquanto a pista secava. Um safety car no fim ameaçou a tranquilidade do neozelandês, mas ele conseguiu se manter na frente para vencer aquela que seria a sua segunda vitória do ano.

Mas na inspeção técnica após a corrida, foi descoberto que Lawson não havia cumprido o que determina o regulamento com relação à largada. Os pilotos são obrigados a usar um mapa de progressão do pedal de aceleração na posição um durante a volta de apresentação e a largada.

Com isso, Ticktum herdou a vitória, e a desclassificação de Lawson promoveu Piastri para segndo e Jüri Vips para a última posição do pódio. Mais atrás, Robert Shwartzman se beneficiou ao subir para décimo, ganhando ainda os dois pontos extras da volta mais rápida.

Mas o drama na corrida começou antes mesmo da largada, com o pole Marcus Armstrong quebrando na Rascasse na volta de ida ao grid. Ele foi levado de volta aos boxes, tendo que largar do pit lane. Sua posição não foi preenchida.

Na largada, Piastri aproveitou a situação para assumir a ponta à frente de Lawson. Enquanto a maioria do grid lidou com a Sainte Devote sem problemas, Gianluca Petecof acabou indo parar no muro após um toque de Marino Sato, da Trident.

Lawson assumiu a liderança na volta cinco. Após tentar a ultrapassagem na saída do túnel, ele posteriormente conseguiu a posição na Rascasse. Rapidamente começou a abrir vantagem para Piastri, que perdia em rendimento também para Ticktum.

O safety car virtual foi acionado na volta 11 para recuperar o carro de Sato, que escapou da pista, indo parar na área de escape da Sainte Devote.

Neste momento, a UNI-Virtuosi arriscou, trazendo seus dois pilotos, Guanyu Zhou e Felipe Drugovich, para colocar pneus macios. Mas a aposta não rendeu. Os dois precisaram voltar aos boxes para voltar aos pneus de chuva, perdendo uma volta inteira.

O safety car foi acionado novamente com seis voltas para o fim, após Bent Viscaal atingir a traseira de David Beckmann, deixando o último parado na Sainte Devote. Mesmo com a interrupção, Lawson conseguiy manter Ticktum em sua traseira.

Com a aplicação da punição a Lawson, Théo Pourchaire, que sai na pole da última corrida do fim de semana, foi o quarto, a frente de Ralph Boschung, Richard Verschoor, Lirim Zendelli, Jehan Daruvala, Jack Aitken e Robert Shwartzman fechando o top 10.

Com a estratégia da UNI-Virtuosi comprometendo a corrida, Felipe Drugovich e Guanyu Zhou foram 14º e 15º, ficando logo atrás de Guilherme Samaia, que foi o melhor brasileiro, com a 13ª posição.

Mesmo com o resultado, Zhou segue confortável na liderança da F2, com 56 pontos contra 38 de Ticktum e 34 de Piastri.

A F2 volta à pista de Mônaco ainda neste sábado para a terceira e última corrida do fim de semana. A largada está marcada para 12h15, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

Confira o resultado da corrida 2 da F2 em Mônaco após a desclassificação de Lawson:

F1 2021 AO VIVO: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #106 - TELEMETRIA: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco

Your browser does not support the audio element.