F2: Tsolov vence corrida principal na Austrália em 'revanche' contra Câmara, que é 2º
Vice-campeão da F3 no último ano contra o brasileiro, búlgaro administra vantagem conquistada após safety car e sai na frente na temporada; Fittipaldi é 15º
Nikola Tsolov, Campos Racing
Nikola Tsolov e Rafael Câmara relembraram os tempos em que dominaram a F3 e fizeram a 'dobradinha' na corrida principal da etapa da Austrália da Fórmula 2. O búlgaro da Campos chegou em primeiro, enquanto o brasileiro da Invicta ficou com a segunda colocação ao fim de uma corrida que teve intervenção importante do safety car. Emerson Fittipaldi Jr. foi o 15º.
Largando em quinto e sexto, respectivamente, os rivais aproveitaram o acidente entre Martinius Stenshorne e Alex Dunne nas voltas iniciais e a falha mecânica de Dino Beganovic para escalarem rumo ao topo. Com o resultado, o búlgaro assumiu a ponta do campeonato, enquanto o representante do país chegou à vice-liderança.
O pole position Beganovic não fez bom início de prova e foi ultrapassado tanto por Stenshorne quanto por Dunne, que assumiram a primeira e segunda colocações, respectivamente. Câmara largou muito bem e pulou para a quarta posição, também passando pelo sueco na sequência. O outro brasileiro, Fittipaldi, caiu para 21º.
Os dois ponteiros e companheiros de equipe na Rodin Motorsport, porém, exageraram na dose, se tocaram ao brigar pela liderança e bateram, despencando para o fim do grid e abandonando ambos a prova. Quem se deu bem foi Rafael, que herdou a segunda posição e ficou apenas com Tsolov à sua frente.
A corrida foi retomada na sexta volta, e momentos depois, abriu-se a janela de pit stop. O brasileiro e o búlgaro, que protagonizaram intensa rivalidade na F3 em 2025, entraram junto nos boxes e retornaram na mesma ordem. Beganovic, que havia parado mais cedo em busca de aquecer os pneus mais rapidamente, retornou atrás deles e no meio do tráfego.
O sueco encontrou ritmo antes de Câmara, colou nele e chegou a tentar uma ultrapassagem no setor 3, que foi defendida pelo piloto da Invicta. Logo depois, o representante do país marcou a melhor volta da corrida e conseguiu uma 'folga' na briga. Enquanto isso, Tsolov seguia confortável a mais de um segundo dos dois.
Beganovic utilizou o DRS para ultrapassar Rafael, que não pôde usar a asa móvel pela distância que estava do búlgaro, na 14ª volta e assumir a quarta posição em pista, mas que era, na teoria, a segunda porque o líder, o argentino vencedor das 24 Horas de Le Mans, Nicolás Varrone, e o vice-líder, o britânico Cian Shields, ainda não haviam parado.
Os ventos voltaram a soprar a favor de Câmara quando o sueco, pouco depois de superá-lo, teve problemas com o motor de sua DAMS e abandonou a prova. Por ter parado na pista, a direção acionou o carro de segurança.
Como o grid todo estava em ritmo lento, Varrone conseguiu fazer o pit stop e voltar na ponta, calçando pneus supermacios, os rápidos disponíveis, contra compostos gastos de quem vinha atrás dele. A AIX e o segundo colocado àquela altura, Shields, erraram o timing, pararam enquanto o regime ainda era de safety car virtual e ele caiu para 11º. Assim, Tsolov era o segundo e Rafael, o terceiro.
Beganovic teve uma falha no motor de sua DAMS e obrigou entrada do safety car na Austrália.
Foto de: FIA Formula 2
A relargada foi autorizada na 22ª volta e o argentino, mesmo com equipamento novo, perdeu a liderança rapidamente. E para piorar, levou penalidade de cinco segundos por ter ultrapassado o limite de velocidade no pit stop.
Câmara não conseguiu passá-lo enquanto ele ainda estava com os pneus frios e acabou ficando 'preso' na terceira colocação. Mesmo com o segundo lugar garantido por conta da punição, viu Tsolov se afastar na ponta.
Disputa pela vitória ficou polarizada entre Tsolov, Varrone e Câmara com a saída do safety car.
Foto de: FIA Formula 2
Varrone chegou a ensaiar uma pressão sobre o búlgaro assim que os compostos chegaram à melhor performance e colocou-se a menos de meio segundo dele. Sem sucesso ao tentar ultrapassagem, perdeu ritmo, desgastou demais o equipamento, e foi superado não somente pelo brasileiro como por todo o resto do pelotão, despencando para 11º e concluindo em 17º pela penalidade.
Câmara ainda tentou assustar Tsolov acelerando com tudo nas últimas voltas, mas o piloto da Campos já detinha dois segundos de vantagem e não correu riscos, garantindo a vitória no Albert Park e a liderança da temporada da Fórmula 2. Laurens van Hoepen, da Trident, fechou o pódio em terceiro.
Confira o resultado da corrida principal do GP da Austrália de Fórmula 2
|Cla
|PILOTO
|Nº
|VOLTAS
|TEMPO
|DISTÂNCIA
|Pits
|PONTOS
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|6
|33
|
-
|1
|25
|2
|
R. CâmaraInvicta Racing
|1
|33
|
+1.600
1.6
|1.600
|1
|18
|3
|
L. Van HoepenTrident
|24
|33
|
+3.500
3.5
|1.900
|1
|15
|4
|
O. GoetheMP Motorsport
|10
|33
|
+4.800
4.8
|1.300
|1
|12
|5
|R. MiyataHitechGP
|3
|33
|
+5.600
5.6
|0.800
|1
|10
|6
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|17
|33
|
+12.100
12.1
|6.500
|1
|8
|7
|C. HertaHitechGP
|4
|33
|
+17.400
17.4
|5.300
|1
|6
|8
|
G. MinìMP Motorsport
|9
|33
|
+18.700
18.7
|1.300
|1
|4
|9
|S. MontoyaPrema Powerteam
|11
|33
|
+19.400
19.4
|0.700
|1
|2
|10
|
J. DuerksenInvicta Racing
|2
|33
|
+21.800
21.8
|2.400
|1
|1
|11
|R. VillagomezVan Amersfoort Racing
|23
|33
|
+22.200
22.2
|0.400
|1
|12
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|8
|33
|
+22.300
22.3
|0.100
|1
|13
|
M. BoyaPrema Powerteam
|12
|33
|
+23.800
23.8
|1.500
|1
|14
|
N. LeónCampos Racing
|5
|33
|
+24.000
24.0
|0.200
|1
|15
|E. Fittipaldi Jr.AIX Racing
|20
|33
|
+24.300
24.3
|0.300
|1
|16
|K. MainiART Grand Prix
|16
|33
|
+25.000
25.0
|0.700
|1
|17
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|22
|33
|
+27.000
27.0
|2.000
|1
|18
|
J. BennettTrident
|25
|33
|
+28.300
28.3
|1.300
|1
|19
|
C. ShieldsAIX Racing
|21
|33
|
+43.900
43.9
|15.600
|1
|ret
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|7
|15
|
18 laps
|1
|ret
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|14
|2
|
31 laps
|ret
|
A. DunneRodin Motorsport
|15
|2
|
31 laps
Newey EXPÕE Honda NA MORAL! Leclerc 'sem fé' na Ferrari. JÁ HAMILTON... RBR SINCERONA, Bortoleto e +
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários