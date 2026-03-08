Pular para o conteúdo principal

F2 Albert Park

F2: Tsolov vence corrida principal na Austrália em 'revanche' contra Câmara, que é 2º

Vice-campeão da F3 no último ano contra o brasileiro, búlgaro administra vantagem conquistada após safety car e sai na frente na temporada; Fittipaldi é 15º

Fabio Tarnapolsky
Editado:
Nikola Tsolov, Campos Racing

Nikola Tsolov, Campos Racing

Nikola Tsolov e Rafael Câmara relembraram os tempos em que dominaram a F3 e fizeram a 'dobradinha' na corrida principal da etapa da Austrália da Fórmula 2. O búlgaro da Campos chegou em primeiro, enquanto o brasileiro da Invicta ficou com a segunda colocação ao fim de uma corrida que teve intervenção importante do safety car. Emerson Fittipaldi Jr. foi o 15º.

Largando em quinto e sexto, respectivamente, os rivais aproveitaram o acidente entre Martinius Stenshorne e Alex Dunne nas voltas iniciais e a falha mecânica de Dino Beganovic para escalarem rumo ao topo. Com o resultado, o búlgaro assumiu a ponta do campeonato, enquanto o representante do país chegou à vice-liderança.

O pole position Beganovic não fez bom início de prova e foi ultrapassado tanto por Stenshorne quanto por Dunne, que assumiram a primeira e segunda colocações, respectivamente. Câmara largou muito bem e pulou para a quarta posição, também passando pelo sueco na sequência. O outro brasileiro, Fittipaldi, caiu para 21º.

Os dois ponteiros e companheiros de equipe na Rodin Motorsport, porém, exageraram na dose, se tocaram ao brigar pela liderança e bateram, despencando para o fim do grid e abandonando ambos a prova. Quem se deu bem foi Rafael, que herdou a segunda posição e ficou apenas com Tsolov à sua frente.

 

A corrida foi retomada na sexta volta, e momentos depois, abriu-se a janela de pit stop. O brasileiro e o búlgaro, que protagonizaram intensa rivalidade na F3 em 2025, entraram junto nos boxes e retornaram na mesma ordem. Beganovic, que havia parado mais cedo em busca de aquecer os pneus mais rapidamente, retornou atrás deles e no meio do tráfego.

O sueco encontrou ritmo antes de Câmara, colou nele e chegou a tentar uma ultrapassagem no setor 3, que foi defendida pelo piloto da Invicta. Logo depois, o representante do país marcou a melhor volta da corrida e conseguiu uma 'folga' na briga. Enquanto isso, Tsolov seguia confortável a mais de um segundo dos dois.

Beganovic utilizou o DRS para ultrapassar Rafael, que não pôde usar a asa móvel pela distância que estava do búlgaro, na 14ª volta e assumir a quarta posição em pista, mas que era, na teoria, a segunda porque o líder, o argentino vencedor das 24 Horas de Le Mans, Nicolás Varrone, e o vice-líder, o britânico Cian Shields, ainda não haviam parado.

 

Os ventos voltaram a soprar a favor de Câmara quando o sueco, pouco depois de superá-lo, teve problemas com o motor de sua DAMS e abandonou a prova. Por ter parado na pista, a direção acionou o carro de segurança.

Como o grid todo estava em ritmo lento, Varrone conseguiu fazer o pit stop e voltar na ponta, calçando pneus supermacios, os rápidos disponíveis, contra compostos gastos de quem vinha atrás dele. A AIX e o segundo colocado àquela altura, Shields, erraram o timing, pararam enquanto o regime ainda era de safety car virtual e ele caiu para 11º. Assim, Tsolov era o segundo e Rafael, o terceiro.

Beganovic teve uma falha no motor de sua DAMS e obrigou entrada do safety car na Austrália.

A relargada foi autorizada na 22ª volta e o argentino, mesmo com equipamento novo, perdeu a liderança rapidamente. E para piorar, levou penalidade de cinco segundos por ter ultrapassado o limite de velocidade no pit stop.

Câmara não conseguiu passá-lo enquanto ele ainda estava com os pneus frios e acabou ficando 'preso' na terceira colocação. Mesmo com o segundo lugar garantido por conta da punição, viu Tsolov se afastar na ponta.

Disputa pela vitória ficou polarizada entre Tsolov, Varrone e Câmara com a saída do safety car.

Varrone chegou a ensaiar uma pressão sobre o búlgaro assim que os compostos chegaram à melhor performance e colocou-se a menos de meio segundo dele. Sem sucesso ao tentar ultrapassagem, perdeu ritmo, desgastou demais o equipamento, e foi superado não somente pelo brasileiro como por todo o resto do pelotão, despencando para 11º e concluindo em 17º pela penalidade.

Câmara ainda tentou assustar Tsolov acelerando com tudo nas últimas voltas, mas o piloto da Campos já detinha dois segundos de vantagem e não correu riscos, garantindo a vitória no Albert Park e a liderança da temporada da Fórmula 2. Laurens van Hoepen, da Trident, fechou o pódio em terceiro.

Confira o resultado da corrida principal do GP da Austrália de Fórmula 2

Cla PILOTO VOLTAS TEMPO DISTÂNCIA Pits PONTOS
1
N. TsolovCampos Racing
 6 33

-

   1 25
2
R. CâmaraInvicta Racing
 1 33

+1.600

1.6

 1.600 1 18
3
L. Van HoepenTrident
 24 33

+3.500

3.5

 1.900 1 15
4
O. GoetheMP Motorsport
 10 33

+4.800

4.8

 1.300 1 12
5 R. MiyataHitechGP 3 33

+5.600

5.6

 0.800 1 10
6
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 17 33

+12.100

12.1

 6.500 1 8
7 C. HertaHitechGP 4 33

+17.400

17.4

 5.300 1 6
8
G. MinìMP Motorsport
 9 33

+18.700

18.7

 1.300 1 4
9 S. MontoyaPrema Powerteam 11 33

+19.400

19.4

 0.700 1 2
10
J. DuerksenInvicta Racing
 2 33

+21.800

21.8

 2.400 1 1
11 R. VillagomezVan Amersfoort Racing 23 33

+22.200

22.2

 0.400 1  
12
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
 8 33

+22.300

22.3

 0.100 1  
13
M. BoyaPrema Powerteam
 12 33

+23.800

23.8

 1.500 1  
14
N. LeónCampos Racing
 5 33

+24.000

24.0

 0.200 1  
15 E. Fittipaldi Jr.AIX Racing 20 33

+24.300

24.3

 0.300 1  
16 K. MainiART Grand Prix 16 33

+25.000

25.0

 0.700 1  
17
N. VarroneVan Amersfoort Racing
 22 33

+27.000

27.0

 2.000 1  
18
J. BennettTrident
 25 33

+28.300

28.3

 1.300 1  
19
C. ShieldsAIX Racing
 21 33

+43.900

43.9

 15.600 1  
ret
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 7 15

18 laps

   1  
ret
M. StenshorneRodin Motorsport
 14 2

31 laps

      
ret
A. DunneRodin Motorsport
 15 2

31 laps

      

