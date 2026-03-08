Nikola Tsolov e Rafael Câmara relembraram os tempos em que dominaram a F3 e fizeram a 'dobradinha' na corrida principal da etapa da Austrália da Fórmula 2. O búlgaro da Campos chegou em primeiro, enquanto o brasileiro da Invicta ficou com a segunda colocação ao fim de uma corrida que teve intervenção importante do safety car. Emerson Fittipaldi Jr. foi o 15º.

Largando em quinto e sexto, respectivamente, os rivais aproveitaram o acidente entre Martinius Stenshorne e Alex Dunne nas voltas iniciais e a falha mecânica de Dino Beganovic para escalarem rumo ao topo. Com o resultado, o búlgaro assumiu a ponta do campeonato, enquanto o representante do país chegou à vice-liderança.

O pole position Beganovic não fez bom início de prova e foi ultrapassado tanto por Stenshorne quanto por Dunne, que assumiram a primeira e segunda colocações, respectivamente. Câmara largou muito bem e pulou para a quarta posição, também passando pelo sueco na sequência. O outro brasileiro, Fittipaldi, caiu para 21º.

Os dois ponteiros e companheiros de equipe na Rodin Motorsport, porém, exageraram na dose, se tocaram ao brigar pela liderança e bateram, despencando para o fim do grid e abandonando ambos a prova. Quem se deu bem foi Rafael, que herdou a segunda posição e ficou apenas com Tsolov à sua frente.

A corrida foi retomada na sexta volta, e momentos depois, abriu-se a janela de pit stop. O brasileiro e o búlgaro, que protagonizaram intensa rivalidade na F3 em 2025, entraram junto nos boxes e retornaram na mesma ordem. Beganovic, que havia parado mais cedo em busca de aquecer os pneus mais rapidamente, retornou atrás deles e no meio do tráfego.

O sueco encontrou ritmo antes de Câmara, colou nele e chegou a tentar uma ultrapassagem no setor 3, que foi defendida pelo piloto da Invicta. Logo depois, o representante do país marcou a melhor volta da corrida e conseguiu uma 'folga' na briga. Enquanto isso, Tsolov seguia confortável a mais de um segundo dos dois.

Beganovic utilizou o DRS para ultrapassar Rafael, que não pôde usar a asa móvel pela distância que estava do búlgaro, na 14ª volta e assumir a quarta posição em pista, mas que era, na teoria, a segunda porque o líder, o argentino vencedor das 24 Horas de Le Mans, Nicolás Varrone, e o vice-líder, o britânico Cian Shields, ainda não haviam parado.

Os ventos voltaram a soprar a favor de Câmara quando o sueco, pouco depois de superá-lo, teve problemas com o motor de sua DAMS e abandonou a prova. Por ter parado na pista, a direção acionou o carro de segurança.

Como o grid todo estava em ritmo lento, Varrone conseguiu fazer o pit stop e voltar na ponta, calçando pneus supermacios, os rápidos disponíveis, contra compostos gastos de quem vinha atrás dele. A AIX e o segundo colocado àquela altura, Shields, erraram o timing, pararam enquanto o regime ainda era de safety car virtual e ele caiu para 11º. Assim, Tsolov era o segundo e Rafael, o terceiro.

Beganovic teve uma falha no motor de sua DAMS e obrigou entrada do safety car na Austrália. Foto de: FIA Formula 2

A relargada foi autorizada na 22ª volta e o argentino, mesmo com equipamento novo, perdeu a liderança rapidamente. E para piorar, levou penalidade de cinco segundos por ter ultrapassado o limite de velocidade no pit stop.

Câmara não conseguiu passá-lo enquanto ele ainda estava com os pneus frios e acabou ficando 'preso' na terceira colocação. Mesmo com o segundo lugar garantido por conta da punição, viu Tsolov se afastar na ponta.

Disputa pela vitória ficou polarizada entre Tsolov, Varrone e Câmara com a saída do safety car. Foto de: FIA Formula 2

Varrone chegou a ensaiar uma pressão sobre o búlgaro assim que os compostos chegaram à melhor performance e colocou-se a menos de meio segundo dele. Sem sucesso ao tentar ultrapassagem, perdeu ritmo, desgastou demais o equipamento, e foi superado não somente pelo brasileiro como por todo o resto do pelotão, despencando para 11º e concluindo em 17º pela penalidade.

Câmara ainda tentou assustar Tsolov acelerando com tudo nas últimas voltas, mas o piloto da Campos já detinha dois segundos de vantagem e não correu riscos, garantindo a vitória no Albert Park e a liderança da temporada da Fórmula 2. Laurens van Hoepen, da Trident, fechou o pódio em terceiro.

Confira o resultado da corrida principal do GP da Austrália de Fórmula 2

Cla PILOTO Nº VOLTAS TEMPO DISTÂNCIA Pits PONTOS 1 N. Tsolov Campos Racing 6 33 - 1 25 2 R. Câmara Invicta Racing 1 33 +1.600 1.6 1.600 1 18 3 L. Van Hoepen Trident 24 33 +3.500 3.5 1.900 1 15 4 O. Goethe MP Motorsport 10 33 +4.800 4.8 1.300 1 12 5 R. Miyata HitechGP 3 33 +5.600 5.6 0.800 1 10 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 33 +12.100 12.1 6.500 1 8 7 C. Herta HitechGP 4 33 +17.400 17.4 5.300 1 6 8 G. Minì MP Motorsport 9 33 +18.700 18.7 1.300 1 4 9 S. Montoya Prema Powerteam 11 33 +19.400 19.4 0.700 1 2 10 J. Duerksen Invicta Racing 2 33 +21.800 21.8 2.400 1 1 11 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 33 +22.200 22.2 0.400 1 12 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 33 +22.300 22.3 0.100 1 13 M. Boya Prema Powerteam 12 33 +23.800 23.8 1.500 1 14 N. León Campos Racing 5 33 +24.000 24.0 0.200 1 15 E. Fittipaldi Jr. AIX Racing 20 33 +24.300 24.3 0.300 1 16 K. Maini ART Grand Prix 16 33 +25.000 25.0 0.700 1 17 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 33 +27.000 27.0 2.000 1 18 J. Bennett Trident 25 33 +28.300 28.3 1.300 1 19 C. Shields AIX Racing 21 33 +43.900 43.9 15.600 1 ret D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 15 18 laps 1 ret M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 2 31 laps ret A. Dunne Rodin Motorsport 15 2 31 laps

