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F2 Silverstone

F2: Tsolov faz final de semana 'dos sonhos' e triunfa na corrida principal de Silverstone; Câmara chega em quinto

Rafael Villagómez e Kush Maini completaram o pódio na Grã-Bretanha; Emmo Fittipaldi terminou em 20º

田中健一
Editado:
Nikola Tsolov, Campos Racing

Nikola Tsolov, da Campos Racing, teve um final de semana 'dos sonhos' em Silverstone. Após vencer a sprint no sábado, o piloto búlgaro segurou a pressão de Rafael Villagómez, da Van Amersfoort Racing, que vinha em uma estratégia alternativa e agressiva, para faturar também a corrida principal da etapa britânica da Fórmula 2. Mesmo largando da pole, Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, chegou apenas em quinto, com seu compatriota da AIX, Emmo Fittipaldi, terminando em 20º.

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Villagómez completou o pódio em segundo lugar, com Kush Maini chegando em terceiro.

A corrida principal de Silverstone

Kush Maini (Invictus) fez uma boa largada, saindo da terceira posição para assumir a ponta. Tsolov também tracionou muito bem do quinto lugar e saltou imediatamente para a segunda colocação, enquanto Câmara e Alex Dunne perderam posições.

Lá na frente, Maini abriu rapidamente dois segundos de vantagem sobre Tsolov, que por sua vez se isolava do restante do pelotão.

A dinâmica da prova mudou com a escolha dos compostos. Enquanto a maioria do grid largou de pneus macios, a dupla Villagómez (6º) e Joshua Durksen (7º) apostou nos duros. A estratégia se pagou cedo: na sexta volta, os pneus duros passaram a render muito mais, permitindo que ambos iniciassem uma sólida escalada.

Na sexta volta, os líderes que sofriam com o desgaste dos macios - incluindo Maini e Tsolov - foram direto para os boxes colocar os compostos duros.

Com as paradas dos rivais, Villagómez herdou a liderança, seguido de perto por Durksen a 1s5. Mais atrás, Tsolov colou na traseira de Maini, mas o indiano conseguiu se defender bem no primeiro momento, mantendo as posições de pista.

O ritmo do mexicano da VAR na liderança era forte, ampliando a distância para Durksen e igualando os tempos de volta daqueles que já tinham pneus novos. Sentindo o desgaste, Maini começou a perder rendimento, o que jogou contra sua estratégia de parada precoce. Tsolov percebeu a vulnerabilidade do rival e aumentou a pressão, mas a briga entre os dois só ajudava Villagómez a abrir vantagem.

A insistência de Tsolov deu resultado na vigésima volta, quando finalmente superou Maini pela liderança virtual da prova (então a 8ª posição na pista). Naquele momento, a distância para o líder real, Villagómez, era de 27s8.

Livre do tráfego, Tsolov pisou fundo para tentar diminuir a vantagem do mexicano da VAR. Villagómez esticou seu stint até o final da volta 24, quando foi aos boxes. A equipe fez uma boa parada, e o mexicano retornou à pista em quinto lugar (na prática, o segundo na disputa real), sete segundos atrás do búlgaro.

Calçando pneus macios novos e com a pista limpa, Villagómez teve um ótimo ritmo, cravando voltas mais rápidas em sequência e escalando o pelotão.

Mesmo assim, Tsolov administrou a vantagem e cruzou a linha de chegada com 3,2 segundos de vantagem para garantir a vitória e o domínio absoluto em Silverstone. Com o triunfo, o piloto da Campos chega à marca de seis vitórias em 14 corridas na temporada.

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
N. Tsolov Campos Racing
 6 29

-

     1 25    
2 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 29

+3.200

3.2

 3.200   1 18    
3 India K. Maini ART Grand Prix 16 29

+7.800

7.8

 4.600   1 15    
4
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 29

+8.500

8.5

 0.700   1 12    
5
R. Câmara Invicta Racing
 1 29

+9.000

9.0

 0.500   1 10    
6
G. Minì MP Motorsport
 9 29

+15.300

15.3

 6.300   1 8    
7
N. León Campos Racing
 5 29

+15.600

15.6

 0.300   1 6    
8
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 29

+17.200

17.2

 1.600   1 4    
9
J. Duerksen Invicta Racing
 2 29

+17.400

17.4

 0.200   1 2    
10
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 29

+27.000

27.0

 9.600   1 1    
11
J. Bennett Trident
 25 29

+29.100

29.1

 2.100   1      
12
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 29

+31.200

31.2

 2.100   1      
13
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 29

+32.700

32.7

 1.500   1      
14 Japan R. Miyata HitechGP 3 29

+33.300

33.3

 0.600   1      
15
M. Boya Prema Powerteam
 12 29

+33.400

33.4

 0.100   1      
16 United States C. Herta HitechGP 4 29

+33.700

33.7

 0.300   1      
17
L. Van Hoepen Trident
 24 29

+35.200

35.2

 1.500   1      
18
O. Goethe MP Motorsport
 10 29

+35.400

35.4

 0.200   1      
19
C. Shields AIX Racing
 21 29

+43.100

43.1

 7.700   1      
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 29

+44.500

44.5

 1.400   1      
dnf Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 16

13 laps

     2   Abandono  
dnf
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 0

 

         Abandono  
Ver resultados completos

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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