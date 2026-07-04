F2: Tsolov passa Minì na última volta e vence sprint de Silverstone; Câmara é 10º
Corrida principal da F2 na Grã-Bretanha, com Câmara na pole, é às 7h15 (Brasília) deste domingo, com transmissão do SporTV 3 e cobertura do Motorsport.com
Na manhã deste sábado, foi realizada a corrida sprint da Fórmula 2 em Silverstone, na Inglaterra. E quem venceu foi o novo líder do campeonato, Nikola Tsolov, búlgaro da Campos Racing.
O segundo colocado foi o agora vice-líder da temporada, Gabriele Minì, italiano da MP Motorsport -- eles estão empatados em pontos, mas o piloto da Bulgária fica à frente por ter mais vitórias.
O pódio foi completado por Rafael Villagómez, mexicano da Van Amersfoort. Terceiro colocado da tabela, o brasileiro Rafael Câmara, da Invicta, terminou em 10º. O outro piloto do Brasil, Emmo Fittipaldi Jr, ficou em 18º com a AIX.
A corrida
Na largada, Minì manteve a liderança, enquanto Tsolov subiu três posições logo de cara, indo a terceiro. Já Câmara, que fez a pole mas largou de 10º pela regra do grid invertido, perdeu duas posições na largada. Logo depois, caiu para 14º.
Na volta 2 de um total de 21, um incidente entre o colombiano Sebastián Montoya, da Prema, e o britânico John Bennett, da Trident, ocasionou a entrada do safety car. O carro de segurança saiu no sétimo giro, após limpeza da reta de Silverstone (foto abaixo).
A relargada foi limpa e Minì manteve a liderança, com Câmara subindo para 13º ao dar o troco em Martinius Stenshorne -- aliás, o norueguês da Rodin posteriormente foi punido por um 'chega pra lá' no brasileiro no início da prova.
Na oitava volta, Tsolov ultrapassou Villagómez para ficar em segundo, abrindo perseguição ao líder na Inglaterra. No 11º giro, Câmara passou o mexicano Noel León, da Campos, para subir para 12º. Lá na frente, Minì administrava bem o gap para Tsolov.
Na volta 12, Câmara 'despachou' o espanhol Mari Boya, da Prema, para chegar ao 11º lugar. A cinco giros do fim, Tsolov se aproximou de Minì. Já 'Rafa' passou o japonês Ritomo Miyata, da Hitech, para voltar ao top 10, retomando sua posição de largada.
Lá na frente, Minì sucumbiu ao forte ataque de Tsolov, com Villagómez terminando em terceiro. O sueco Dino Beganovic, da DAMS, passou o paraguaio Joshua Durksen, que perdeu ritmo com a Invicta, e chegou em sexto, atrás do tailandês Tasanapol Inthrapuvasak e do indiano Kush Maini, ambos da ART Grand Prix. Lá atrás, Stenshorne foi tocado por Nico Varrone, da Van Amersfoort, e rodou. Câmara terminou em 10º.
Resultado da corrida 1 da F2 em Silverstone:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|6
|21
|
-
|3
|10
|2
|
G. MinìMP Motorsport
|9
|21
|
+1.200
1.2
|1.200
|3
|8
|3
|
R. VillagómezVan Amersfoort Racing
|23
|21
|
+1.600
1.6
|0.400
|3
|6
|4
|K. MainiART Grand Prix
|16
|21
|
+3.000
3.0
|1.400
|3
|5
|5
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|17
|21
|
+6.600
6.6
|3.600
|3
|4
|6
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|7
|21
|
+8.800
8.8
|2.200
|3
|3
|7
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|8
|21
|
+9.900
9.9
|1.100
|3
|2
|8
|
J. DuerksenInvicta Racing
|2
|21
|
+10.700
10.7
|0.800
|3
|1
|9
|
A. DunneRodin Motorsport
|15
|21
|
+11.600
11.6
|0.900
|3
|10
|
R. CâmaraInvicta Racing
|1
|21
|
+12.500
12.5
|0.900
|3
|11
|R. MiyataHitechGP
|3
|21
|
+18.700
18.7
|6.200
|3
|12
|
N. LeónCampos Racing
|5
|21
|
+19.600
19.6
|0.900
|3
|13
|
M. BoyaPrema Powerteam
|12
|21
|
+23.400
23.4
|3.800
|3
|14
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|22
|21
|
+23.500
23.5
|0.100
|3
|15
|
L. Van HoepenTrident
|24
|21
|
+23.600
23.6
|0.100
|3
|16
|C. HertaHitechGP
|4
|21
|
+23.900
23.9
|0.300
|3
|17
|
O. GoetheMP Motorsport
|10
|21
|
+25.800
25.8
|1.900
|3
|18
|E. Jr.AIX Racing
|20
|21
|
+27.800
27.8
|2.000
|3
|19
|
C. ShieldsAIX Racing
|21
|21
|
+1'09.600
1'09.6
|41.800
|4
|20
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|14
|21
|
+2'25.500
2'25.5
|1'15.900
|3
|dnf
|S. MontoyaPrema Powerteam
|11
|1
|
|dnf
|
J. BennettTrident
|25
|1
|
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