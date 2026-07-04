F2: Tsolov passa Minì na última volta e vence sprint de Silverstone; Câmara é 10º

Na manhã deste sábado, foi realizada a corrida sprint da Fórmula 2 em Silverstone, na Inglaterra. E quem venceu foi o novo líder do campeonato, Nikola Tsolov, búlgaro da Campos Racing.

O segundo colocado foi o agora vice-líder da temporada, Gabriele Minì, italiano da MP Motorsport -- eles estão empatados em pontos, mas o piloto da Bulgária fica à frente por ter mais vitórias.

O pódio foi completado por Rafael Villagómez, mexicano da Van Amersfoort. Terceiro colocado da tabela, o brasileiro Rafael Câmara, da Invicta, terminou em 10º. O outro piloto do Brasil, Emmo Fittipaldi Jr, ficou em 18º com a AIX.

A corrida

Na largada, Minì manteve a liderança, enquanto Tsolov subiu três posições logo de cara, indo a terceiro. Já Câmara, que fez a pole mas largou de 10º pela regra do grid invertido, perdeu duas posições na largada. Logo depois, caiu para 14º.

Na volta 2 de um total de 21, um incidente entre o colombiano Sebastián Montoya, da Prema, e o britânico John Bennett, da Trident, ocasionou a entrada do safety car. O carro de segurança saiu no sétimo giro, após limpeza da reta de Silverstone (foto abaixo).

A relargada foi limpa e Minì manteve a liderança, com Câmara subindo para 13º ao dar o troco em Martinius Stenshorne -- aliás, o norueguês da Rodin posteriormente foi punido por um 'chega pra lá' no brasileiro no início da prova.

Na oitava volta, Tsolov ultrapassou Villagómez para ficar em segundo, abrindo perseguição ao líder na Inglaterra. No 11º giro, Câmara passou o mexicano Noel León, da Campos, para subir para 12º. Lá na frente, Minì administrava bem o gap para Tsolov.

Na volta 12, Câmara 'despachou' o espanhol Mari Boya, da Prema, para chegar ao 11º lugar. A cinco giros do fim, Tsolov se aproximou de Minì. Já 'Rafa' passou o japonês Ritomo Miyata, da Hitech, para voltar ao top 10, retomando sua posição de largada.

Lá na frente, Minì sucumbiu ao forte ataque de Tsolov, com Villagómez terminando em terceiro. O sueco Dino Beganovic, da DAMS, passou o paraguaio Joshua Durksen, que perdeu ritmo com a Invicta, e chegou em sexto, atrás do tailandês Tasanapol Inthrapuvasak e do indiano Kush Maini, ambos da ART Grand Prix. Lá atrás, Stenshorne foi tocado por Nico Varrone, da Van Amersfoort, e rodou. Câmara terminou em 10º.

Resultado da corrida 1 da F2 em Silverstone:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos 1 N. Tsolov Campos Racing 6 21 - 3 10 2 G. Minì MP Motorsport 9 21 +1.200 1.2 1.200 3 8 3 R. Villagómez Van Amersfoort Racing 23 21 +1.600 1.6 0.400 3 6 4 K. Maini ART Grand Prix 16 21 +3.000 3.0 1.400 3 5 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 21 +6.600 6.6 3.600 3 4 6 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 21 +8.800 8.8 2.200 3 3 7 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 21 +9.900 9.9 1.100 3 2 8 J. Duerksen Invicta Racing 2 21 +10.700 10.7 0.800 3 1 9 A. Dunne Rodin Motorsport 15 21 +11.600 11.6 0.900 3 10 R. Câmara Invicta Racing 1 21 +12.500 12.5 0.900 3 11 R. Miyata HitechGP 3 21 +18.700 18.7 6.200 3 12 N. León Campos Racing 5 21 +19.600 19.6 0.900 3 13 M. Boya Prema Powerteam 12 21 +23.400 23.4 3.800 3 14 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 21 +23.500 23.5 0.100 3 15 L. Van Hoepen Trident 24 21 +23.600 23.6 0.100 3 16 C. Herta HitechGP 4 21 +23.900 23.9 0.300 3 17 O. Goethe MP Motorsport 10 21 +25.800 25.8 1.900 3 18 E. Jr. AIX Racing 20 21 +27.800 27.8 2.000 3 19 C. Shields AIX Racing 21 21 +1'09.600 1'09.6 41.800 4 20 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 21 +2'25.500 2'25.5 1'15.900 3 dnf S. Montoya Prema Powerteam 11 1 dnf J. Bennett Trident 25 1

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!