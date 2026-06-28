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Relato da corrida
F2 Spielberg

F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º

O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr, da AIX, cruzou a linha em 15º

Redação Motorsport.com
Editado:
Nikola Tsolov, Campos Racing

Nikola Tsolov, Campos Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Nesta madrugada brasileira de domingo, foi disputada a corrida principal da etapa da Áustria da Fórmula 2. E quem venceu foi o búlgaro Nikola Tsolov, que ganha impulso rumo ao título.

O editor recomenda:

A segunda posição ficou com o líder do campeonato, o italiano Gabriele Minì, que administrou bem sua situação de campeonato. 

A terceira posição ficou com o alemão Oliver Goethe, que terminou à frente do brasileiro Rafael Câmara -- que segue no top 3 do campeonato. A quinta posição ficou com o tailandês Tasanapol Inthrapuvasak.

O sexto foi o irlandês Alex Dunne, que chegou à frente de Noel León. O oitavo posto ficou com Martinius Stenshorne. O nono colocado foi van Hoepen, enquanto Joshua Durksen completou o top 10. O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr, da AIX, cruzou a linha em 15º.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1
N. TsolovCampos Racing
 6 40

56'10.538

   184.692 1 25
2
G. MinìMP Motorsport
 9 40

+3.993

56'14.531

 3.993 184.473 1 18
3
O. GoetheMP Motorsport
 10 40

+12.198

56'22.736

 8.205 184.026 1 15
4
R. CâmaraInvicta Racing
 1 40

+14.903

56'25.441

 2.705 183.879 1 12
5
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 17 40

+15.514

56'26.052

 0.611 183.845 1 10
6
A. DunneRodin Motorsport
 15 40

+20.710

56'31.248

 5.196 183.564 1 8
7
N. LeónCampos Racing
 5 40

+21.367

56'31.905

 0.657 183.528 1 6
8
L. Van HoepenTrident
 24 40

+21.801

56'32.339

 0.434 183.505 1 4
9
J. DuerksenInvicta Racing
 2 40

+22.449

56'32.987

 0.648 183.470 1 2
10
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
 8 40

+22.772

56'33.310

 0.323 183.452 1 1
11
J. BennettTrident
 25 40

+26.781

56'37.319

 4.009 183.236 1  
12 K. MainiART Grand Prix 16 40

+28.330

56'38.868

 1.549 183.152 1  
13
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 7 40

+31.266

56'41.804

 2.936 182.994 1  
14 E. Jr.AIX Racing 20 40

+31.300

56'41.838

 0.034 182.992 2  
15 R. MiyataHitechGP 3 40

+32.990

56'43.528

 1.690 182.901 1  
16
N. VarroneVan Amersfoort Racing
 22 40

+33.059

56'43.597

 0.069 182.898 1  
17
C. ShieldsAIX Racing
 21 40

+34.626

56'45.164

 1.567 182.814 1  
18 C. HertaHitechGP 4 40

+35.623

56'46.161

 0.997 182.760 1  
19
M. StenshorneRodin Motorsport
 14 40

+49.667

57'00.205

 14.044 182.010 1  
dnf
M. BoyaPrema Powerteam
 12 25

+15 Voltas

35'45.626

 15 Voltas 181.256    
dnf
R. VillagómezVan Amersfoort Racing
 23 0

 

        
dnf S. MontoyaPrema Powerteam 11 0

 

      

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