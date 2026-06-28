F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º

Nesta madrugada brasileira de domingo, foi disputada a corrida principal da etapa da Áustria da Fórmula 2. E quem venceu foi o búlgaro Nikola Tsolov, que ganha impulso rumo ao título.

A segunda posição ficou com o líder do campeonato, o italiano Gabriele Minì, que administrou bem sua situação de campeonato.

A terceira posição ficou com o alemão Oliver Goethe, que terminou à frente do brasileiro Rafael Câmara -- que segue no top 3 do campeonato. A quinta posição ficou com o tailandês Tasanapol Inthrapuvasak.

O sexto foi o irlandês Alex Dunne, que chegou à frente de Noel León. O oitavo posto ficou com Martinius Stenshorne. O nono colocado foi van Hoepen, enquanto Joshua Durksen completou o top 10. O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr, da AIX, cruzou a linha em 15º.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos 1 N. Tsolov Campos Racing 6 40 56'10.538 184.692 1 25 2 G. Minì MP Motorsport 9 40 +3.993 56'14.531 3.993 184.473 1 18 3 O. Goethe MP Motorsport 10 40 +12.198 56'22.736 8.205 184.026 1 15 4 R. Câmara Invicta Racing 1 40 +14.903 56'25.441 2.705 183.879 1 12 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 40 +15.514 56'26.052 0.611 183.845 1 10 6 A. Dunne Rodin Motorsport 15 40 +20.710 56'31.248 5.196 183.564 1 8 7 N. León Campos Racing 5 40 +21.367 56'31.905 0.657 183.528 1 6 8 L. Van Hoepen Trident 24 40 +21.801 56'32.339 0.434 183.505 1 4 9 J. Duerksen Invicta Racing 2 40 +22.449 56'32.987 0.648 183.470 1 2 10 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 40 +22.772 56'33.310 0.323 183.452 1 1 11 J. Bennett Trident 25 40 +26.781 56'37.319 4.009 183.236 1 12 K. Maini ART Grand Prix 16 40 +28.330 56'38.868 1.549 183.152 1 13 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 40 +31.266 56'41.804 2.936 182.994 1 14 E. Jr. AIX Racing 20 40 +31.300 56'41.838 0.034 182.992 2 15 R. Miyata HitechGP 3 40 +32.990 56'43.528 1.690 182.901 1 16 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 40 +33.059 56'43.597 0.069 182.898 1 17 C. Shields AIX Racing 21 40 +34.626 56'45.164 1.567 182.814 1 18 C. Herta HitechGP 4 40 +35.623 56'46.161 0.997 182.760 1 19 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 40 +49.667 57'00.205 14.044 182.010 1 dnf M. Boya Prema Powerteam 12 25 +15 Voltas 35'45.626 15 Voltas 181.256 dnf R. Villagómez Van Amersfoort Racing 23 0 dnf S. Montoya Prema Powerteam 11 0

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