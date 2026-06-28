F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º
O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr, da AIX, cruzou a linha em 15º
Nikola Tsolov, Campos Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Nesta madrugada brasileira de domingo, foi disputada a corrida principal da etapa da Áustria da Fórmula 2. E quem venceu foi o búlgaro Nikola Tsolov, que ganha impulso rumo ao título.
A segunda posição ficou com o líder do campeonato, o italiano Gabriele Minì, que administrou bem sua situação de campeonato.
A terceira posição ficou com o alemão Oliver Goethe, que terminou à frente do brasileiro Rafael Câmara -- que segue no top 3 do campeonato. A quinta posição ficou com o tailandês Tasanapol Inthrapuvasak.
O sexto foi o irlandês Alex Dunne, que chegou à frente de Noel León. O oitavo posto ficou com Martinius Stenshorne. O nono colocado foi van Hoepen, enquanto Joshua Durksen completou o top 10. O brasileiro Emmo Fittipaldi Jr, da AIX, cruzou a linha em 15º.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|6
|40
|
56'10.538
|184.692
|1
|25
|2
|
G. MinìMP Motorsport
|9
|40
|
+3.993
56'14.531
|3.993
|184.473
|1
|18
|3
|
O. GoetheMP Motorsport
|10
|40
|
+12.198
56'22.736
|8.205
|184.026
|1
|15
|4
|
R. CâmaraInvicta Racing
|1
|40
|
+14.903
56'25.441
|2.705
|183.879
|1
|12
|5
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|17
|40
|
+15.514
56'26.052
|0.611
|183.845
|1
|10
|6
|
A. DunneRodin Motorsport
|15
|40
|
+20.710
56'31.248
|5.196
|183.564
|1
|8
|7
|
N. LeónCampos Racing
|5
|40
|
+21.367
56'31.905
|0.657
|183.528
|1
|6
|8
|
L. Van HoepenTrident
|24
|40
|
+21.801
56'32.339
|0.434
|183.505
|1
|4
|9
|
J. DuerksenInvicta Racing
|2
|40
|
+22.449
56'32.987
|0.648
|183.470
|1
|2
|10
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|8
|40
|
+22.772
56'33.310
|0.323
|183.452
|1
|1
|11
|
J. BennettTrident
|25
|40
|
+26.781
56'37.319
|4.009
|183.236
|1
|12
|K. MainiART Grand Prix
|16
|40
|
+28.330
56'38.868
|1.549
|183.152
|1
|13
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|7
|40
|
+31.266
56'41.804
|2.936
|182.994
|1
|14
|E. Jr.AIX Racing
|20
|40
|
+31.300
56'41.838
|0.034
|182.992
|2
|15
|R. MiyataHitechGP
|3
|40
|
+32.990
56'43.528
|1.690
|182.901
|1
|16
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|22
|40
|
+33.059
56'43.597
|0.069
|182.898
|1
|17
|
C. ShieldsAIX Racing
|21
|40
|
+34.626
56'45.164
|1.567
|182.814
|1
|18
|C. HertaHitechGP
|4
|40
|
+35.623
56'46.161
|0.997
|182.760
|1
|19
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|14
|40
|
+49.667
57'00.205
|14.044
|182.010
|1
|dnf
|
M. BoyaPrema Powerteam
|12
|25
|
+15 Voltas
35'45.626
|15 Voltas
|181.256
|dnf
|
R. VillagómezVan Amersfoort Racing
|23
|0
|
|dnf
|S. MontoyaPrema Powerteam
|11
|0
|
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