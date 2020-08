A F2 fechou a rodada dupla de Silverstone na manhã deste domingo, com a vitória do japonês Yuki Tsunoda, da Carlin. O triunfo foi possível graças ao incidente dos pilotos da Prema, Mick Schumacher e Robert Shwartzman, quando faltavam apenas três voltas para o final.

O filho do heptacampeão mundial de F1 ainda conseguiu salvar a segunda colocação, com Jack Aitken fechando os lugares do pódio.

O melhor brasileiro, mais uma vez, foi Felipe Drugovich, em 12º. Pedro Piquet foi o 16º e Guilherme Samaia o 19º.

Com os resultados, Callum Ilott é o líder, com 106 pontos. Christian Lundgaard é o segundo colocado com 87. Drugovich é o 10º com 42. Piquet e Samaia ainda não pontuaram.

Fórmula 3

Mais cedo, na prova da F3, o holandês Bent Viscaal protagonizou um grande final, ao bater o alemão Lirim Zendeli, com ambos em grande batalha pela vitória. Oficialmente, a diferença entre os dois foi de apenas 0s100. Theo Pourchaire completou o pódio.

Enzo Fittipaldi e Igor fraga completaram a corrida juntos novamente, em 10º e 11º lugares, respectivamente.

O norte-americano Logan Sargeant é o líder com 113 pontos, seguido de Oscar Piastri, com 105. Fittipaldi é o 18º com 5 e Fraga ainda não pontuou.

Resultados

F2

F3

