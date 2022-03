Carregar reprodutor de áudio

Richard Verschoor venceu a primeira corrida da Fórmula 2 nesta temporada. Na corrida sprint no Bahrain, o holandês conquistou a liderança nos primeiros metros e a manteve até o final da prova. Ele aproveitou uma largada ruim o brasileiro Felipe Drugovic para marcar a sua segunda vitória na categoria.

O resultado marca a primeira vitória da equipe Trident na F2 desde 2016, quando Luca Ghiotto venceu em Sepang, Malásia.

Drugovich, pilotando pela MP Motorsport, caiu do top 3 após passar ter problemas em realizar a sua largada. Ele acabou terminando a corrida na quinta colocação.

Um safety car foi acionado para remover a Hitech de Marcus Armstrong, que abandou após um toque de Jake Hughes. Hughes sofreu uma punição de 10s pela batida.

Faltando oito voltas para o final, Daruvala ultrapassou Boschung pela 2ª posição, mas os planos do piloto suíço em devolver a ultrapassagem foram interrompidos pelo Safety Car Virtual. O SCV foi acionado após um incidente envolvendo Hughes e Clemen Novalak. Hughes parou na pista, enquanto Novalak foi para os pits trocar a asa dianteira e depois recebeu uma punição de 10s.

Liam Lawson fechou o pódio ao ultrapassar Boschung faltando duas voltas para o final.

F2 - Corrida 1 Bahrain - Resultado

