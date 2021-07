Guanyu Zhou venceu a corrida principal da etapa da Grã-Bretanha na Fórmula 2 em Silverstone e se aproximou do líder do campeonato Oscar Piastri. O piloto da UNI-Virtuosi e da academia da Alpine, que largou em segundo, cruzou a linha de chegada quase quatro segundos à frente de Dan Ticktum, que terminou em segundo em sua corrida em casa.

Richard Verschoor e Robert Shwartzman, que ganhou a primeira prova sprint do fim de semana, fecharam o top 5. Os brasileiros Felipe Drugovich e Guilherme Samaia terminaram em sexto e 20º, respectivamente.

A vitória do chinês veio após boa largada, onde deixou o pole Piastri para trás e viu Ticktum ultrapassar o rival australiano na pit stop.

Verschoor ainda colocou pressão pelo terceiro lugar nas últimas duas voltas, mas o piloto da Prema manteve sua posição para garantir o último lugar no pódio.

A F2 faz agora uma pausa de quase dois meses e volta a partir de 11 de setembro, em Monza, junto ao mesmo fim de semana da Fórmula 1.

Classificação final da corrida

F1 2021: TENSÃO após BATIDA de HAMILTON e VERSTAPPEN em SILVERSTONE! Tudo sobre o GP! | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: