Nesta quarta-feira (06), a equipe do Motorsport.com fala ao vivo e com exclusividade com Felipe Drugovich, piloto brasileiro da equipe MP Motorsport e que lidera atualmente a Fórmula 2.

Drugovich teve um fim de semana quase perfeito na passagem pela Arábia Saudita, com pole, pódio e vitória, assumindo pela primeira vez a liderança na principal categoria de acesso à Fórmula 1.

O piloto paranaense falará sobre esse bom começo de temporada na F2, sua passagem pela categoria, que já está no terceiro ano, e planos para o futuro, especialmente o sonho de alcançar o principal campeonato do automobilismo mundial. Fique ligado!

