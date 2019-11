Ferrari mantém Mick Schumacher na F2 em 2020, diz jornal

A estreia de Mick Schumacher na Fórmula 2 não foi como o esperado. Embora ele tenha vencido uma corrida, é o 12º no campeonato e, por esse motivo, a Ferrari decidiu continuar fazendo testes com o filho do heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, na categoria antes de promovê-lo para a F1.

Segundo Mattia Binotto, chefe da equipe de Maranello, o próximo ano será decisivo para o futuro do jovem piloto alemão. Mick foi coroado campeão da Fórmula 3 em 2018 e de lá foi para a Fórmula 2 com apoio da Ferrari.

“O próximo ano será decisivo para ele”, disse Binotto ao jornal alemão Bild durante o GP do México.

Com apenas uma vitória, Mick é o 12º no campeonato. Esta situação, que não lhe permite entrar no Top 10 do campeonato de pilotos, não permitiria que ele disputasse a temporada da Fórmula 1 de 2020.

Mick Schumacher tem os pontos de superlicencia necessários para pilotar na principal categoria do automobilismo mundial, depois de passar pela Fórmula 3, mas estes podem expirar com seus resultados deste ano.