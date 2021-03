Após os testes da pré-temporada 2021 da Fórmula 2 no Bahrein, chegou a hora de darmos uma olhada nos carros dos três brasileiros da categoria de acesso à Fórmula 1 neste ano. São eles Felipe Drugovich, que saiu da holandesa MP Motorsport para correr na britânica UNI-Virtuosi, Guilherme Samaia, que deixou a Campos Racing para competir pela tcheca Charouz, e Gianluca Petecof, que estreia na F2 e assume um dos carros da equipe espanhola.

Confira o carro de Drugovich no vídeo abaixo:

Veja o carro de Samaia na galeria abaixo:

Confira o carro de Petecof na postagem abaixo:

