Não é comum ver pilotos profissionais 'darem um passo atrás' para categorias de base, mas é exatamente isso que Colton Herta está fazendo para 2026. O americano assinou com a Cadillac, 11ª equipe da Fórmula 1 na próxima temporada, como reserva e piloto de testes, em busca de realizar o sonho de ser titular na categoria - talvez já em 2027.

"Todo mundo já viu o quão perto eu cheguei antes", disse Herta, que sempre esteve na mira da Andretti enquanto a marca tentava a entrada na F1. Além disso, ele também quase conseguiu uma vaga na AlphaTauri em 2023, mas os pontos na superlicença se tornaram um obstáculo intransponível, revelou ao podcast Off Track with Hinch and Rossi.

"Acho que esta é a minha melhor chance de chegar à Fórmula 1". Não apenas uma chance - até mesmo uma "última esperança". Isso é o quanto a F1 é importante para ele.

Herta pode ter apenas 25 anos de idade, mas tem sido um líder estabelecido na IndyCar. Ele se tornou um vencedor de corrida na categoria poucos dias antes do seu 19º aniversário e conquistou mais oito vitórias desde então, terminando em terceiro no campeonato de 2020 e em segundo em 2024.

Mudar para a F2 nesta fase da carreira pode ser perigoso, por ser um campeonato notoriamente complicado para se ter sucesso. Nos últimos anos, um piloto fez uma mudança semelhante: o campeão do Super GT e da Super Formula de 2023, Ritomo Miyata.

Miyata, protegido da Toyota, entrou na F2 e no ELMS em 2024, além de ser reserva da fabricante na WEC. Ele tinha um futuro brilhante como principal candidato a substituir Kamui Kobayashi quando o chefe da equipe finalmente se aposentou, deixando de pilotar o GR010 Hybrid.

Embora tenha conquistado duas vitórias no ELMS, o piloto japonês teve muita dificuldade na F2, ficando na 19ª posição no campeonato. Agora com 26 anos, Miyata não corre mais no ELMS, não está mais listado como reserva da Toyota na WEC e sua segunda temporada na F2 não está sendo muito melhor do que a primeira. Ele subiu ao pódio pela primeira vez com um segundo lugar na corrida de Spa-Francorchamps, mas essa foi apenas uma de suas 47 largadas na categoria.

"Não é nem preciso dizer, o fator risco..." admitiu Herta. "Para mim, foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, porque sei o que estou deixando para trás. Estou deixando um grande grupo de pessoas, um campeonato incrivelmente competitivo onde, se for o seu dia, você pode vencer, e vimos que esse nem sempre é o caso na Fórmula 1 - você precisa do carro para competir".

"O mais fácil seria continuar na IndyCar, seria simples para mim. Eu levaria uma vida muito parecida. É um risco e é um sonho meu, então pensei: esta é minha última chance. Eu quero fazer isso, quero aproveitar essa chance. Para mim, trata-se apenas de lutar pelo meu sonho", falou. O fato é que Herta não tem certeza de que conseguirá uma vaga na Cadillac em 2027.

Ao contrário do fiasco na AlphaTauri há três anos, os pontos da superlicença provavelmente não serão um problema - Herta já tem 34 depois de terminar em segundo e sétimo lugar nas duas últimas temporadas da IndyCar. Tudo o que ele precisa é de um resultado entre os oito primeiros na F2, e pode-se supor que isso é o mínimo que a Cadillac espera dele.

O que ele precisa é mostrar que tem o que é preciso para ter sucesso na F1 e provar que é um upgrade em relação a Sergio Pérez ou Valtteri Bottas - e ele está bastante confiante.

Questionado se a falta de garantias com relação ao seu futuro na Fórmula 1 tornou sua decisão assustadora, ele disse: "Não, não para mim. Como piloto você está sempre apostando em si mesmo. Para mim, essa é apenas uma daquelas coisas em que estou apostando em mim mesmo. Acredito em mim mesmo, que sou rápido o suficiente para fazer isso".

"Não estou dizendo que vai ser fácil . Vai dar muito trabalho entender as diferenças entre os GPs e as corridas da IndyCar, mas é algo pelo qual vou trabalhar, mergulhando 100% nisso. Se eu achasse que não conseguiria - como eu disse, é um risco muito grande - eu continuaria na IndyCar, mas acredito em mim mesmo e acredito que sou rápido o suficiente", acrescentou.

Ficar na IndyCar era uma opção, mas foi descartada porque Herta teria pouco tempo para se integrar ao mundo da F1 - o que ele pode fazer facilmente no paddock da F2, a poucos passos da principal categoria do automobilismo - e fazer alguns testes.

Enquanto isso, ao contrário dos anos anteriores, a Indy 500 não entrará em conflito com o GP de Mônaco - ou com qualquer etapa da F2 -, o que Herta descobriu no podcast. O americano não descartou uma participação única na corrida de maior prestígio da IndyCar. "Se fizer sentido, é definitivamente algo que eu estaria aberto a fazer, mas tem que fazer sentido, certo?", ponderou. "Isso não pode nos impedir de atingir o objetivo final, que é tentar chegar à Fórmula 1 com a Cadillac".

E aconteça o que acontecer na F1, um retorno à Fórmula Indy se aproxima. "Este não é um adeus definitivo à IndyCar de forma alguma", declarou Herta. "Eu me vejo voltando para a IndyCar em algum momento da minha carreira, só porque eu adoro".

