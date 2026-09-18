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F2

Herta descarta segunda temporada na F2 após duro ano de estreia

Piloto de testes da Cadillac e promessa do automobilismo americano no cenário global, Herta é apenas o 19º do campeonato, com 26 pontos

Redação Motorsport.com
Editado:
Colton Herta, Hitech GP

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Colton Herta, que viveu anos de estrelato na IndyCar, aceitou o desafio de 'dar um passo para trás' para ter uma chance na Fórmula 1, indo correr pela Hitech na temporada 2026 da Fórmula 2, com o objetivo de conquistar os pontos na 'superlicença' da FIA. No entanto, o ano desastroso do piloto de testes da Cadillac F1 o fez repensar os planos para uma segunda temporada na categoria de formação.

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O americano, que tem nove vitórias na Indy e foi vice-campeão em 2024,  é, atualmente, o 19º colocado no campeonato de 2026 da F2, com 26 pontos marcados e batidas fortes em Monza e Madring.

Em entrevista ao portal alemão F1-Insider, Herta afirmou que não tem qualquer novidade em relação ao próximo passo na carreira: "No momento, não. E também não sei quando terá".

Colton deixou o futuro dele em aberto, mas afirmou que não quer mais um ano na categoria de formação para F1: "Acho que temos que esperar para ver. Mas não tenho interesse em mais um ano na F2".

A busca pela superlicença também segue pendente. Herta revelou que o abandono precoce no TL1 de Monza comprometeu o acúmulo de pontos por quilometragem e que há apenas mais uma sessão de TL1 prevista no seu programa.

"Até agora nada de concreto foi anunciado. Isso [a saída precoce no treino de Monza] acabou atrapalhando nossos planos com o programa. Então, resta esperar para ver no que vai dar. No momento, há mais uma participação planejada".

"Acho que não [será o suficiente]. Até onde sei, ainda preciso de mais dois pontos de superlicença".

Sobre um possível retorno à Indy, afirmou que não seria um problema, mesmo um ano  afastado da categoria e com uma grande mudança técnica vindo em 2028.

"Acho que está bem claro qual é o meu nível na IndyCar. Por isso, não acredito que seria um problema voltar e me readaptar".

"Também não acho que o carro vá ser tão diferente assim na guiada; o estilo de pilotagem deve continuar bastante parecido. Mas é um carro com um visual bem legal".

"Estou ansioso para ver como ele vai se comportar em ritmo de corrida e como será pilotá-lo em ovais, circuitos de rua e mistos tradicionais. Eu adoraria pilotá-lo em algum momento, mas não sei qual é o cronograma para isso".

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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