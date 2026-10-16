Herta mira retorno à Indy 500 e à IMSA enquanto futuro segue indefinido

Os planos de Colton Herta para 2027 ainda não estão definidos, mas o piloto de testes da Cadillac na Fórmula 1 está ansioso para voltar tanto às 500 Milhas de Indianápolis quanto às corridas de endurance da IMSA, se sua agenda permitir.

O americano de 26 anos, que atualmente está concluindo sua primeira temporada na Fórmula 2 pela Hitech, ainda não definiu seu programa para o próximo ano.

Com sua trajetória profissional focada em garantir a superlicença da FIA, exigida para a F1, o próximo compromisso de Herta determinará se ele poderá voltar ao grid dos principais eventos do automobilismo americano, incluindo a “ Indy 500” e as etapas de endurance do IMSA WeatherTech SportsCar.

Herta, que conquistou nove vitórias em sua carreira na IndyCar e terminou como vice-campeão em 2024, disputou sete edições consecutivas das 500 Milhas de Indianápolis de 2019 a 2025.

Ele estava escalado para pilotar um quarto carro da Andretti Global em maio passado, mas uma mudança de última hora no calendário – motivada pela FIA ao adicionar uma etapa da F2 em Montreal, juntamente com o GP do Canadá de F1, para substituir os eventos cancelados no Bahrein e na Arábia Saudita – forçou um conflito de datas.

Refletindo sobre a oportunidade perdida e seu entusiasmo pela lendária prova, Herta não deixou dúvidas sobre suas intenções, caso sua agenda permita em 2027.

“Sim, nunca vou recusar a Indy 500”, disse Herta ao Motorsport.com. “Sempre quero correr a Indy 500. Foi uma pena não ter conseguido correr este ano. Sabe, estava tudo pronto".

Questionado sobre a mudança repentina e inesperada na programação que atrapalhou seus planos, ele acrescentou: “Sim, e isso jogou tudo por água abaixo. Mas ia acontecer e, infelizmente, não aconteceu. Não sei como será o próximo ano para mim. Mas, se eu tiver a chance, com certeza, adoraria correr a Indy 500".

Cadillac V-Series.R nº 40 da Wayne Taylor Racing: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta Foto de: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Equilibrando ambições na F1 e no endurance

Herta ocupa atualmente a 19ª posição na classificação da F2, com um 5º lugar na sprint de Barcelona como melhor resultado da temporada, além de outros quatro resultados entre os oito primeiros.

O calendário atual da F2 se encerra com etapas consecutivas no Catar (28 a 29 de novembro) e em Abu Dhabi (5 a 6 de dezembro), embora esses eventos tenham enfrentado meses de incerteza em meio aos conflitos regionais no Oriente Médio que começaram em fevereiro.

Além dos monopostos, Herta se dedicou às corridas de carros esportivos nesta temporada como parte da equipe de endurance da Wayne Taylor Racing no Cadillac #40, e acabou de conquistar um pódio na Petit Le Mans. Ainda não se sabe se ele conseguirá continuar equilibrando as participações nas provas de longa duração com suas principais funções de desenvolvimento no ano que vem.

“Se dependesse de mim, tentaria fazer o máximo possível… o máximo possível nas três corridas de endurance [24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring e Petit Le Mans]”, disse Herta sobre suas perspectivas nas corridas de carros esportivos.

“Eu gosto muito disso... Assisto a todas as corridas, então não perco nenhuma corrida desses caras. É muito divertido fazer parte disso, mas, se dependesse de mim, com 100% de certeza tentaria voltar a correr. Mas, sabe, acho que tudo depende de como vai ser o ano que vem, o que eu, simplesmente, ainda não sei".

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