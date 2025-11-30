Leonardo Fornaroli é campeão da temporada 2025 da F2

Leonardo Fornaroli conquistou o título de 2025 da Fórmula 2 antes mesmo do campeonato chegar a Abu Dhabi, graças ao segundo lugar na corrida principal do Catar. O italiano garantiu o troféu em seu ano como estreante na categoria de formação para Fórmula 1.

O pole position Fornaroli foi ultrapassado por Victor Martins na largada, quando o francês teve uma arrancada rápida, mas seguiu o piloto da ART durante toda a disputa, enquanto uma intervenção do safety car no meio da corrida prejudicou as chances dos pilotos na estratégia alternada de pneus duros/macios.

Fornaroli precisava de uma vantagem de 40 pontos para ser coroado já no domingo, o que exigia não apenas um bom resultado do piloto da Invicta, mas também que seus rivais tivessem um desempenho abaixo do esperado.

Ele não poderia ter esperado um resultado melhor. Seu rival mais próximo, Jak Crawford, passou a corrida na metade de trás do pelotão, terminando em 11º sob a bandeira quadriculada, enquanto Richard Verschoor e Luke Browning, que também estavam na briga, não conseguiram melhor que o sexto e o 10º lugar.

A consistência de Fornaroli provou ser a chave em 2025, já que o novato italiano, que completará 21 anos na quarta-feira (3), terminou 23 das 25 corridas entre os oito primeiros. As duas demais ocorrências foram abandonos fora de seu controle e que aconteceram no final das corridas.

Essa regularidade notável, em contraste com os altos e baixos de seus rivais, fez com que Fornaroli assumisse a liderança do campeonato em Spa-Francorchamps e nunca mais perdesse a posição. Essa estabilidade não é de hoje, já que, em 2024, Fornaroli conquistou o título da Fórmula 3 sem uma única vitória em seu nome.

Vencedor da corrida Leonardo Fornaroli, Invicta Racing Foto por: Formula Motorsport Ltd

“Eu não fiquei frustrado nem um pouco,” disse Fornaroli ao Motorsport.com em agosto. “Porque a consistência é a chave nas categorias de base hoje em dia, já que o nível é tão alto que pontuar em todas as corridas pode realmente te colocar na briga pelo título. Além disso, eu não precisava vencer uma corrida para ganhar o campeonato".

“Na verdade, ganhar o título sem nenhuma vitória me ensinou a manter a calma e a compostura sob uma pressão enorme – porque a pressão existe, pois você é um candidato ao título. Eu apenas me coloquei na melhor posição para o objetivo principal. No final, fiz isso sozinho e consegui".

Desta vez, ele manteve a compostura novamente, e conquistou tudo: uma presença inabalável nas posições de pontuação, e quatro vitórias para provar que também é rápido o suficiente para vencer.

No entanto, o futuro de Fornaroli está em aberto, com as portas da F1 permanecendo fechadas para ele em 2026.

