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F2

LN4 Fusion, equipe de propriedade de Lando Norris, fará parte do grid da F2 em 2027

Parceria entre o piloto da McLaren e a equipe de kart Fusion terá seu lugar na categoria de formação

Ewan Gale
Editado:
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LN4 Fusion

LN4 Fusion livery

A nova equipe de Lando Norris, a LN4 Fusion, conseguiu uma vaga no grid da Fórmula 2 de 2027. A equipe foi selecionada como a única novata para o próximo ciclo de três anos, juntando-se às 10 equipes já estabelecidas a partir do início da próxima temporada.

O editor recomenda:

Quando foi anunciado, em setembro, que a equipe havia sido criada, foram reveladas as vagas na Fórmula 3 e nas categorias de Fórmula 4, mas a LN4 Fusion ainda precisava passar por um processo de candidatura para ingressar no grid da F2.

Mas, com o término desse processo, a vaga da equipe no grid já foi confirmada — os ativos foram adquiridos da antiga equipe AIX.

“Recebemos grande interesse de equipes de todo o mundo para este novo ciclo de três anos, o que ressalta a força e o apelo do nosso campeonato”, disse o CEO da F2, Bruno Michel.

“Mantivemos dez de nossas equipes atuais, que têm demonstrado consistentemente seu compromisso em proporcionar o melhor ambiente possível para que os jovens pilotos se preparem para a Fórmula 1".

“Também tenho o prazer de dar as boas-vindas à LN4 Fusion ao grid. Eles trarão uma experiência considerável, e estou confiante de que darão uma contribuição valiosa ao campeonato".

LN4 Fusion livery

Pintura da LN4 Fusion

Foto: Lando Norris

Dan Hazlewood, experiente chefe da Fusion Karting, liderará as atividades da LN4 Fusion no Reino Unido, mas as atividades europeias serão conduzidas por ex-membros-chave da Prema.

Ex-comandante da equipe italiana, Rene Rosin está a bordo como consultor e chefe de equipe, enquanto o ex-chefe técnico da Prema, Guillaume Capietto, será o diretor de corridas.

O CEO da LN4, Dan Richards, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos por termos sido selecionados para integrar o grid da Fórmula 2 da FIA em 2027. Este é um marco significativo para a LN4 Fusion e um passo importante para concretizar a visão que estabelecemos quando lançamos a equipe em setembro".

"Desde o início, nossa ambição tem sido construir uma organização de automobilismo competitiva e sustentável, com um caminho claro de desenvolvimento para os pilotos e um ambiente no qual pessoas talentosas possam ter sucesso. A F2 é fundamental para essa ambição, representando a etapa final e, sem dúvida, a mais exigente da preparação antes da F1".

“Ter garantido uma vaga no campeonato tão logo após a criação da LN4 Fusion é uma conquista fantástica e uma prova do trabalho árduo de todos os envolvidos na concretização deste projeto".

“No entanto, isso é apenas o começo. Reconhecemos o nível de competição na F2 e o desafio que temos pela frente. Nosso foco agora está firmemente voltado para construir as bases certas, cercar-nos de pessoas excepcionais e oferecer aos nossos pilotos e à equipe a melhor oportunidade possível de competir no mais alto nível".

“Estamos imensamente gratos a Bruno Michel, à FIA e à organização da F2 pela confiança depositada em nosso projeto, e estamos ansiosos para fazer parte do campeonato em 2027".

Equipes do grid da F2 2027-2029

  • ART Grand Prix
  • Campos Racing
  • DAMS
  • Hitech
  • Invicta Racing
  • LN4 Fusion
  • MP Motorsport
  • Prema Racing
  • Rodin Motorsport
  • Trident
  • Van Amersfoort Racing

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