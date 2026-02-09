Narrador da Globo confirma que SporTV transmitirá F2 em 2026

Na noite de domingo (08), durante a transmissão do Super Bowl LX, final da temporada da NFL, principal liga de futebol americano, o narrador Everaldo Marques confirmou que o canal SportTV transmitirá as corridas da Fórmula 2 em 2026.

A campanha deste ano da categoria de formação para a Fórmula 1 terá a presença de dois brasileiros no grid: Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3 em 2025 e que pilotará pela Invicta, e Emmo Fittipaldi, filho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e que correrá com o monoposto da AIX.

Apesar de confirmar a F2 no SporTV, como também foi divulgado por Rafael Lopes, comentarista de automobilismo da Globo, no X (antigo Twitter), ainda não foram divulgadas informações sobre a transmissão de outras categorias de acesso, como a Fórmula 3 - que também contará com dois brasileiros, Pedro Clerot (Rodin) e Fefo Barrichello (AIX) - e a Fórmula Academy pelo grupo de comunicação carioca.

A temporada 2026 da Fórmula 2 começa no mesmo fim de semana do GP da Austrália de F1, no circuito de Albert Park, em Melbourne, entre os dias 06 e 08 de março. Em seguida, a categoria fica um mês sem corridas e retorna na etapa do Bahrein, disputada no circuito de Sakhir entre 10 e 12 de abril.

