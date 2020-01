Podcast #027 - Na F2, Felipe Drugovich traça estratégia para chegar à F1

O Brasil enfrentará em 2020 o seu terceiro ano sem um representante no grid da Fórmula 1 e a espera de um novo piloto para a maior categoria do automobilismo mundial fica cada vez maior, conforme alguns deles se destacam nas competições de acesso.

Um deles visitou a sede do Motorsport.com, já no final de suas férias, antes de voltar à Itália, onde reside: Felipe Drugovich.

O piloto paranaense e Pedro Piquet, filho de Nelson Piquet, são os únicos confirmados na F2 deste ano e Drugovich abriu o jogo para os repórteres Erick Gabriel e Carlos Costa no Podcast Motorsport.com. As aspirações, como ele chegou até F2, o início de carreira e os ídolos, são apenas alguns dos assuntos debatidos no programa.

Confira imagens do teste de Felipe Drugovich pela F2 em Abu Dhabi