Rafa Câmara anuncia novo patrocinador para a F2

A maior indústria de bateria automotiva da América do Sul e o atual campeão da Fórmula 3 vão acelerar juntos em 2026. A Moura anunciou o patrocínio ao piloto pernambucano Rafael Câmara, que este ano vai estrear na disputa da Fórmula 2 defendendo a equipe Invicta Racing.

A parceria nasce do propósito da marca de sempre apostar na energia brasileira. Mas Rafael e Moura têm mais em comum do que a paixão pelo automobilismo: a origem pernambucana. Nascido no Recife, o piloto começou a sua carreira ainda aos nove nas pistas de kart. E hoje, com apenas 20 anos, já acumula títulos importantes no cenário nacional e internacional.

“Rafael representa uma geração inteira de desportistas brasileiros. E a Moura sempre acreditou e vai continuar acreditando no potencial dos nossos talentos. Estamos muito orgulhosos de estar junto do Rafael nessa corrida rumo à Fórmula 1”, afirma Andrea Lyra, Diretora de Marketing & Produto e Comunicação Institucional do Grupo Moura.

Rafael Câmara declarou que o apoio da Moura é essencial para enfrentar um dos maiores desafios da sua carreira. “É, ao mesmo tempo, um orgulho e uma responsabilidade grande representar uma marca da dimensão da Moura, especialmente por sua história junto ao automobilismo brasileiro".

A temporada 2026 da Fórmula 2, categoria de acesso à F1, terá início em março, em Melbourne, na Austrália, e marcará o início da parceria entre Câmara e a Moura.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!