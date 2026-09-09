Rafael Câmara busca liderança da F2 em estreia no Madring
Brasileiro da Invicta Racing está 11 pontos do líder na tabela de classificação e pode tomar a ponta do campeonato na estreia da categoria em Madri
Rafael Câmara
Foto de: Dutch Photo Agency
A Fórmula 2 visita um local inédito em sua história neste final de semana: o Madring, circuito localizado nas ruas de Madri, na Espanha, que recebe a 11ª etapa da temporada 2026. Vice-líder do campeonato, Rafael Câmara parte para a disputa de olho na liderança, já que reduziu a diferença em relação ao líder da classificação para 11 pontos na última etapa, realizada na Itália.
Recordista de poles positions na temporada, com cinco em dez etapas, Câmara vem de um segundo lugar obtido no último domingo, no Autódromo Nacional de Monza. Com o resultado, o brasileiro da Invicta Racing parte para a capital espanhola com chances reais de tomar a liderança do campeonato, uma vez que cada etapa oferece 39 pontos.
O piloto, que integra a Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, revela que busca manter o foco em seu próprio trabalho, e que teve um desempenho consistente nas últimas cinco etapas.
“Eu estou focado em mim mesmo e precisamos manter esse ritmo. Acho que, nas últimas cinco etapas, sempre estivemos na briga e sempre fomos consistentes. Precisamos apenas continuar fazendo o nosso trabalho. Com certeza a disputa está aberta e vamos seguir nos esforçando até o final, nunca desistiremos”, disse Rafael Câmara.
A programação da F2 no Madring será aberta na sexta-feira, quando serão realizados o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará as posições de largada para as corridas. A Sprint está marcada para 9h15 de sábado, enquanto a disputa principal tem início às 6h25 de domingo. Sportv, Globoplay e F1TV mostram a etapa.
Classificação da Fórmula 2 após dez etapas (top-10):
1º – Nikola Tsolov – 177 pontos
2º – Rafael Câmara – 166
3º – Gabriele Mini – 147
4º – Alexander Dunne – 118
5º – Noel León – 114
6º – Kush Maini – 88
7º – Dino Beganovic – 79
8º – Joshua Durksen – 78
9º – Laurens van Hoepen – 66
10º – Tasanapol Inthraphuvasak – 63
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