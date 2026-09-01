Rafael Câmara busca se aproximar da liderança da F2 em Monza
Piloto da Ferrari Driver Academy deve contar com torcida dos tifosi no Autódromo Nacional de Monza na disputa para seguir na luta pelo título da F2
Rafael Câmara
Foto de: Jose Mario Dias
A temporada 2026 da Fórmula 2 será retomada neste final de semana com a disputa da etapa da Itália, marcada para o Autódromo Nacional de Monza. Terceiro colocado na tabela de classificação, Rafael Câmara deve contar com a torcida dos tifosi em Monza para se aproximar ainda mais da ponta da tabela. O brasileiro integra a Academia de Pilotos da Ferrari desde 2022.
Desde que iniciou sua trajetória nos carros, justamente na Itália, Câmara sempre disputou corridas em Monza, com desempenhos positivos na maior parte das vezes. Além de pole na F4, o piloto carrega uma vitória e dois pódios no circuito italiano em seus tempos de FRECA, e foi quinto colocado correndo na Fórmula 3 em 2025, em etapa disputada após o brasileiro ter definido a conquista do título.
Para a etapa deste final de semana, o piloto da Invicta Racing destaca a importância de se andar bem desde o treino livre para poder brigar por uma boa posição de largada na classificação. Câmara é o recordista de pole positions na atual temporada da Fórmula 2, com quatro posições de honra em nove etapas.
“Primeiramente, o treino livre é muito importante. Você aprende onde precisa estar na classificação, o que precisa fazer com a equipe com relação ao acerto do carro. Acho que, da minha parte, tento me concentrar no momento e nas coisas que posso controlar. O que eu puder fazer no carro naquele momento, quero aproveitar”, disse Câmara.
Dono de duas vitórias e cinco pódios na temporada da F2, Câmara ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, além de somar quatro poles positions. Desta forma, o brasileiro, integrante da Ferrari Driver Academy, aparece na terceira colocação do campeonato, 22 pontos distante do líder, restando cinco etapas para o final do campeonato.
A programação da Fórmula 2 na Itália terá início na sexta-feira, quando ocorrem o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará as posições de largada das duas corridas. O sábado contará com a Sprint, a partir de 9h15, enquanto a disputa principal do final de semana está marcada para 4h45 de domingo. Sportv, Globoplay e F1TV mostram todas as ações de pista.
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