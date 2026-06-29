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F2 Spielberg

Rafael Câmara conquista quarto lugar na Áustria e segue entre líderes da F2

Piloto da Invicta Racing destaca final de semana positivo para o campeonato após rodada dupla disputada no Red Bull Ring

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Rafael Câmara

Piloto brasileiro que faz sua temporada de estreia na Fórmula 2, Rafael Câmara conquistou a quarta posição na corrida que fechou a sexta etapa do campeonato, disputada na manhã do domingo (28) no Red Bull Ring, na Áustria. O dono do carro #1 da Invicta Racing largou da quinta posição e esteve, ao longo das 40 voltas, no pelotão que batalhou pelo pódio.

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Câmara apostou em uma estratégia em que largou com os pneus supermacios, fazendo o pit stop ainda na primeira metade da disputa, passando a usar compostos macios. O brasileiro teve uma dura batalha com Alexander Dunne, conseguindo a ultrapassagem. No final, Rafael ainda precisou conter o avanço de pilotos que usaram estratégia inversa a sua, garantindo o quarto posto.

“Foi um final de semana bem intenso, por um lado, pois as corridas têm mais ação com a zona de DRS, que faz muita diferença, mas foi bom para o campeonato. A gente pontuou bem e, nesses momentos, a gente tem que maximizar o que é possível. É isso que faz diferença no final do campeonato”, disse Rafa Câmara, que segue na terceira colocação do campeonato, agora com 82 pontos.

A próxima etapa da F2 está marcada para o próximo final de semana, quando a categoria vai até a Inglaterra para a rodada dupla no circuito de Silverstone.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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