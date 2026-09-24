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F2 Baku

Rafael Câmara parte do top 5 nas duas corridas principais da F2 em Baku

Piloto da Invicta Racing se coloca na frente do rival pelo título no grid das provas que valem mais pontos no final de semana no Azerbaijão

Publicado:
Rafa Câmara

Rafa Câmara

Vice-líder do campeonato da Fórmula 2, Rafael Câmara vai largar entre os cinco melhores nas duas corridas principais da 12ª etapa da temporada 2026 da categoria. Na manhã desta quinta-feira (24) no circuito de Baku, no Azerbaijão, o piloto da Invicta Racing foi o quinto colocado na primeira classificação do dia, enquanto na segunda, foi o terceiro melhor, depois de liderar boa parte da atividade na capital azeri.

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Câmara entrou na etapa deste final de semana distante sete pontos do líder do campeonato da F2. Após os resultados da classificação, o brasileiro, integrante da Ferrari Driver Academy, partirá à frente do rival na disputa pelo título nas duas corridas principais no circuito de 6.003 metros. Após as classificações, o piloto se mostrou satisfeito com os resultados e espera por corridas agitadas na sequência da etapa.

“Eu acho que foi uma classificação decente no geral. Obviamente, desde a primeira classificação, acho que nós tínhamos uma boa base e me senti mais confortável no carro na segunda classificação. Provavelmente não maximizamos a estratégia, mas estou muito feliz com a posição em que estamos largando. Aqui em Baku sempre há muita ação nas corridas, então certamente vai acontecer muita coisa. Vamos ver como vai ser”, disse Câmara.

“Estou bastante satisfeito com o que fizemos e, a partir daí, podemos conquistar alguns pontos importantes. Precisamos manter o foco, a cabeça no lugar e ser consistentes para lutar pelo campeonato”, completa o piloto da Invicta Racing.

Após as classificações, a Fórmula 2 realiza a Sprint a partir de 1h15 desta sexta-feira, dia que terá a corrida principal 1, marcada para 7h15. A corrida principal 2 tem largada às 4h. Sportv, Globoplay e F1TV mostram as provas ao vivo.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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