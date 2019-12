Cotado a uma vaga na IndyCar, Sérgio Sette Câmara deve ir para uma nova equipe na temporada 2020 da Fórmula 2. O brasileiro é um dos candidatos a correr pela Hitech, que está prestes a ingressar na categoria no ano que vem. O piloto deve ser companheiro do russo Nikita Mazepin.

Os rumores foram confirmados pelo ex-piloto francês de Fórmula 1 Jean Alesi. Falando sobre Sette Câmara durante a corrida de domingo da F2 no canal de TV Canal +, da França, no último fim de semana em Abu Dhabi, o hoje comentarista disse: “Ele fará parte de um time que ainda não existe, chamado Hitech, que é o time de Mazepin. O pai de Mazepin [Dmitry] comprou esse time alguns anos atrás. Sérgio será o companheiro de Mazepin”.

A entrada da Hitech na F2 ainda não foi confirmada oficialmente. O Motorsport.com apurou que Sette Câmara ainda não assinou o contrato com a equipe. Mas o brasileiro não deve continuar na DAMS, que já tem pilotos contratados para o próximo ano, assim como outras equipes de ponta do grid da F2. Além disso, Sette Câmara disse que ainda não sabe ao certo qual programa terá em 2020. Veja fotos do mineiro em ação neste ano:

Galeria Lista Sergio Sette Camara, Dams 1 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 2 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 3 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 4 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 5 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 6 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nobuharu Matsushita, Carlin, Race winner Mick Schumacher, Prema Racing and Sergio Sette Camara, Dams on the podium with the trophy 7 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 8 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing and Sergio Sette Camara, Dams 9 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 10 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 11 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 12 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nyck De Vries, ART Grand Prix 13 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nyck De Vries, ART Grand Prix 14 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 15 / 15 Foto de: FIA Formula 2

"É um pouco complexo", admitiu. “Às vezes, não é tão fácil decidir as coisas. Normalmente, decidimos tudo mais cedo. Por volta de setembro, já sabemos o que vamos fazer na próxima temporada, mas não foi assim neste ano”.

“Esperamos uma resposta em breve, mas tem sido um desafio encontrar algo para o próximo ano. Trabalhamos duro para que isso aconteça. Confio nas pessoas que estão comigo, então quero anunciar o mais rápido possível. Se ainda não o fiz, é porque ainda não posso”.

A IndyCar continua sendo uma das opções para Sette Câmara, já que a Dale Coyne Racing confirmou que o brasileiros é uma das opções para temporada 2020, juntamente com o piloto espanhol Alex Palou e o canadense James Hinchcliffe, dispensado pela Arrow no fim de 2019.

Galeria Lista 2019 - Nyck De Vries 1 / 15 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images 2018 - George Russell 2 / 15 Foto de: FIA Formula 2 2017 - Charles Leclerc 3 / 15 Foto de: FIA Formula 2 2016 - Pierre Gasly 4 / 15 Foto de: GP2 Media Service 2015 - Stoffel Vandoorne 5 / 15 Foto de: GP2 Series Media Service 2014 - Jolyon Palmer 6 / 15 Foto de: GP2 Media Service 2013 - Fabio Leimer 7 / 15 Foto de: XPB Images 2012 - Davide Valsecchi 8 / 15 Foto de: GP2 Media Service 2011 - Romain Grosjean 9 / 15 Foto de: GP2 Media Service 2010 - Pastor Maldonado 10 / 15 Foto de: XPB Images 2009 - Nico Hulkenberg 11 / 15 Foto de: GP2 Series Media Service 2008 - Giorgio Pantano 12 / 15 Foto de: XPB Images 2007 - Timo Glock 13 / 15 Foto de: GP2 Series Media Service 2006 - Lewis Hamilton 14 / 15 Foto de: GP2 Series Media Service 2005 - Nico Rosberg 15 / 15 Foto de: GP2 Series Media Service