Vice-campeão da F3, Slater assina contrato com atual equipe de Câmara para ida a F2 em 2027

Vice-campeão da Fórmula 3 e membro da academia da Audi, Freddie Slater será promovido para a Fórmula 2 em 2027, tendo assinado com a Invicta Racing, atual equipe de Rafa Câmara.

Campeão de 2024 da F4 Italiana e da Formula Regional Europeia de 2025, Slater foi contratado pela Audi para liderar a Academia de Desenvolvimento de Pilotos em 2026, mesmo ano em que foi para a F3 com a Trident.

Quatro pódios consecutivos em corridas principais fizeram Slater arrancar a liderança do campeonato do segundo-anista Ugo Ugochukwu antes da pausa, mas ele marcou apenas mais 15 pontos nas últimas cinco corridas da temporada e foi superado pelo piloto da Campos na disputa pelo título.

Slater ainda foi o melhor estreante da temporada, embora tenha participado de duas rodadas em 2025. Oito pódios, incluindo uma vitória na Hungria, fizeram o britânico de 18 anos garantir confortavelmente o vice-campeonato à frente do segundo-anista Tuukka Taponen e do também estreante Taito Kato.

“Estou muito empolgado por subir para a F2 com a Invicta Racing no próximo ano”, disse Slater. “Aprendi muito na F3 nesta temporada e sinto que evoluí como piloto e como pessoa ao longo do ano".

“A Invicta tem um ótimo histórico na F2 e mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe e nos preparar para nossa temporada juntos. Também sou muito grato pelo apoio contínuo da Audi. Ainda tenho muito a aprender e estou realmente ansioso para encarar este novo desafio", acrescentou.

Rafael Camara, Invicta Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

A 'rota' da Trident para a Invicta tem sido extremamente bem-sucedida nos últimos anos, com vários casos de títulos consecutivos.

Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli e Rafael Câmara conquistaram as três coroas anteriores da F3 com a equipe italiana, antes de se transferirem para a equipe sediada em Norfolk na F2 – onde Bortoleto e Fornaroli se tornaram campeões como estreantes. Atualmente, em um apertado segundo lugar na classificação de 2026, Câmara tem uma boa chance de imitá-los.

Embora tenha ficado por pouco sem prevalecer na F3, estes são os exemplos que Slater tentará seguir em 2027.

“A mudança para a F2 é o próximo passo natural para Freddie e uma nova fase importante de seu desenvolvimento como piloto”, disse o diretor do Audi, Allan McNish.

“Ele teve uma temporada forte na F3, lutando pelo título até a rodada final, mostrando sua velocidade, habilidade de corrida e progresso ao longo do ano. Estamos muito orgulhosos do que Freddie conquistou nesta temporada e de como ele evoluiu ao longo do caminho. A Invicta Racing tem tido um excelente histórico nos últimos anos, e estamos encantados por trabalhar com eles. Acreditamos que é o ambiente ideal para ele, e estamos ansiosos para apoiá-lo enquanto ele encara este novo desafio em 2027", concluiu.

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