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F2 Madri

VÍDEO: Carro da F2 bate e pega fogo durante treino em Madri

Tasanapol Inthraphuvasak saiu ileso após forte choque no muro que assustou quem assistiu a cena

Jose Carlos de Celis Redação Motorsport.com
Editado:
Accidente F2 Madring

A primeira experiência da Fórmula 2 no Madring contou com um grande susto logo no primeiro treino. Tasanapol Inthraphuvasak bateu forte contra o muro e viu seu carro pegar fogo rapidamente.

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O piloto tailandês da ART perdeu o controle do carro na saída da curva 19 e atingiu o muro, ricocheteando contra as barreiras várias vezes. Após o último impacto, o carro pegou fogo.

 

A bandeira vermelha foi acionada imediatamente, interrompendo a sessão quando ainda restava mais de meia hora de atividade. Fiscais e bombeiros correram para o local para combater as chamas. Um posto de bombeiros estava localizado nas proximidades do acidente.

Na sequência, os fiscais iniciaram a limpeza da pista e os reparos nas barreiras para que a atividade pudesse ser retomada o mais rápido possível. Os pilotos permaneceram em seus carros nos boxes, com a saída fechada. Curiosamente, porém, uma bandeira verde chegou a ser agitada no pit lane.

No momento do acidente, Kush Maini, companheiro de equipe de Inthraphuvasak na ART, liderava a sessão com 1min49s120, à frente de Joshua Dürksen.

O cronômetro continuou correndo durante a interrupção e, quando parecia que a sessão não seria retomada, os pilotos receberam autorização para voltar à pista. Nikola Tsolov terminou como o mais rápido, com 1min47s059, enquanto o brasileiro Rafa Câmara ficou na 10ª colocação.

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