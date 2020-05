Após a polêmica na prova virtual da Fórmula E neste final de semana, Daniel Abt confirmou nesta terça-feira sua saída da equipe Audi na categoria, após ser suspenso pela montadora hoje pela manhã.

Abt foi suspenso pela equipe após a confirmação de que ele havia colocado o piloto de eSport Lorenz Hoerzing para correr em seu lugar a etapa de Berlim da Race at Home Challenge, torneio virtual da F-E durante a pandemia.

Em um vídeo de 15 minutos chamado "Minha declaração sobre o escândalo da Fórmula E", divulgado em seu canal pessoal no YouTube, Abt - que não vestia nenhuma roupa da Audi - afirmou que sempre planejou que as pessoas soubessem que era Hoerzing na direção.

"Quando estávamos treinando para o Race at Home Challenge em uma transmissão no Twitch... tivemos uma conversa e a ideia surgiu, que seria engraçado que um piloto virtual fizesse o meu trabalho, para mostrar aos outros, pilotos reais, o que ele é capaz de fazer e usar a oportunidade para correr contra eles".

"Queríamos registrar isso e criar uma história engraçada para os fãs com isso".

Hoerzing não teve seu nome mencionado no vídeo, e Abt acrescentou que ele não esperava a reação controversa que a ideia criaria. Ele também deixou claro que a "troca" foi uma ideia mútua e que não houve dinheiro envolvido.

"É muito importante para mim dizer também que nunca foi minha intenção deixar outro piloto correr por mim, obter um bom resultado e deixar tudo isso escondido para me deixar em uma situação melhor".

"Quando eu participei da corrida no sábado, os outros pilotos reagiram a isso obviamente e perceberam que havia algo de errado. Eu estava ciente disso. Mas nunca foi minha vontade ou ideia manter isso escondido deles. Nós trocamos mensagens em grupos de What's App e eu dei algumas dicas".

Abt foi multado em 10 mil euros (cerca de R$60 mil) pela F-E e o alemão disse que doou imediatamente o valor para uma instituição de caridade que ajuda pessoas com deficiência.

"Logo após a corrida, eu percebi que aquilo não acabaria aí e logo tomou uma direção que eu não conseguiria imaginar nem meus sonhos. Eu entendo que fomos um pouco longe com a ideia. Cometemos um grande erro".

"Eu assumo meu erro, aceito ele e vou sofrer todas as consequências pelo que eu fiz".

"Esse delito virtual tem consequências reais para mim, porque fui informado hoje em uma conversa com a Audi que vamos seguir caminhos diferentes a partir daqui. Não vamos continuar correndo juntos na Fórmula E mais e nossa cooperação acabou".

"Essa é uma dor que nunca havia sentido antes na minha vida. No final, há apenas uma coisa a dizer: nós erramos na vida, e eu sinto que cheguei ao fundo do poço. Mas vou me recuperar".

Abt encerrou o vídeo pedindo desculpas à sua família, amigos, Audi, F-E e a UNICEF.

GALERIA: Veja os carros e pilotos da sexta temporada da Fórmula E

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 36 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 36 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 36 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 36 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 36 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 36 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 36 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 36 Foto de: XPB Images Mahindra - Pascal Wehrlein 20 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 21 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 22 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 23 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 24 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 25 / 36 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 26 / 36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 27 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 28 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 29 / 36 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon Racing, Penske EV-4 exits the pit lane 30 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jaguar - James Calado 31 / 36 Jaguar - Mitch Evans 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 33 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 34 / 36 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 36 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

VÍDEO: Sainz está no nível da Ferrari? O espanhol pode dar certo?

PODCAST: Emerson Fittipaldi abre o jogo sobre F1, Copersucar e George Harrison