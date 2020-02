Ameaça de coronavírus faz Fórmula E adiar corrida na China

O eprix de Sanya, marcado para 21 de março, foi posta em dúvida pela situação em desenvolvimento nas últimas semanas , particularmente com a Organização Mundial da Saúde declarando estado de emergência de saúde pública.

A Fórmula E ainda não propôs uma data alternativa para a corrida na Ilha Hainan, pois ainda estuda a viabilidade de possíveis datas alternativas, caso a situação melhore, conforme comunicado da FIA.

A declaração completa diz: “Tendo em vista a disseminação contínua do coronavírus e após consulta com os departamentos relevantes da Província de Hainan e do Governo Municipal de Sanya, a Fórmula E - juntamente com a FIA, a Federação dos Esportes Automobilísticos e de Motocicletas da República Popular da China (CAMF) e a parceira regional Enova Holdings - decidiram conjuntamente não correr em Sanya na data prevista para 21 de março de 2020.

“Dadas as atuais preocupações crescentes com a saúde e com a Organização Mundial da Saúde, declarando o coronavírus uma emergência internacional, a Fórmula E tomou as medidas necessárias para garantir a saúde e a segurança de sua equipe de viagem, participantes do campeonato e espectadores, o que continua sendo de suma importância.”

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com nosso parceiro regional e as autoridades locais da província de Hainan e do governo municipal de Sanya, para continuar monitorando a situação à medida que ela se desenvolve.”

"Todas as partes levarão o tempo necessário para estudar a viabilidade de possíveis datas alternativas, caso a situação melhore."

Entende-se que a possibilidade de cancelar a corrida Sanya permanece sobre a mesa se a situação do coronavírus não melhorar.

Se isso acontecer, é provável que a F-E adicione uma corrida a uma de suas rodadas na Europa, ou - mais provavelmente - transforme o evento de Nova York em julho em uma rodada dupla.

Ainda não se sabe sobre a situação do GP da China de Fórmula 1, que está programado para acontecer no dia 19 de abril.

