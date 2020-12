BMW segue Audi e anuncia saída da F-E ao final da próxima temporada

Após o anúncio da saída da Audi da Fórmula E, a categoria dos carros totalmente elétricos recebe outro duro golpe. Nesta quarta-feira (02) foi a vez da BMW divulgar que sairá do campeonato após o término da próxima temporada.

A BMW está envolvida na Fórmula E com a Andretti Autosport em um time chamado BMW i Andretti Motorsport. Em 2020, a marca alemã fez uma campanha bastante promissora, com três vitórias em onze corridas para Maximilian Günther e Alexander Sims.

A notícia veio por meio de um breve comunicado, em que a BMW confirmou que se retirará no final da próxima temporada tendo "essencialmente esgotado as oportunidades" de desenvolver suas tecnologias dentro da Fórmula E.

“Nossa jornada na Fórmula E está atingindo a reta final. Após sete anos de sucesso, o BMW Group encerrará seu envolvimento na série no final da próxima temporada ”, disse um comunicado.

“Como parceira desde o início, a BMW tem sido fundamental na história de sucesso da Fórmula E. No entanto, quando se trata do desenvolvimento de e-drivetrains, o BMW Group essencialmente esgotou as oportunidades para esta forma de transferência de tecnologia no mercado competitivo ambiente da Fórmula E."

“Como o foco estratégico do BMW Group está mudando no campo da e-mobilidade, vamos agora nos concentrar em uma ofensiva de modelo e na produção em série em grandes quantidades com a quinta geração de E-drives da BMW.”

Ao contrário da Audi, nenhum outro programa foi anunciado como principal foco pela montadora.

