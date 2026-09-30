Bridgestone revela pneus para o GEN4 e inicia era na Fórmula E

A Bridgestone inicia uma nova etapa de sua história no automobilismo ao assumir o posto de fornecedora exclusiva de pneus da Fórmula E a partir da temporada 2026/27.

A fabricante japonesa será responsável por equipar todos os carros do campeonato na estreia do GEN4, nova geração que promete elevar significativamente o nível de desempenho da categoria elétrica.

O GEN4 será o carro mais rápido e potente já utilizado na Fórmula E. O modelo terá potência máxima de 600 kW, equivalente a aproximadamente 815 cv, velocidade máxima de 335 km/h e capacidade de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 1,8 segundo. Outra novidade será a adoção permanente de tração integral ativa, características que aumentaram as exigências impostas aos pneus.

Para atender às novas demandas, a Bridgestone desenvolveu o Potenza GEN4, projetado para oferecer alto nível de aderência, adaptação a diferentes tipos de piso e condições climáticas e desempenho consistente ao longo das corridas. A empresa também criou uma especificação específica para chuva forte, chamada Potenza GEN4 for Typhoon Tyre, destinada a situações com grande quantidade de água na pista.

A entrada na Fórmula E também representa o retorno da Bridgestone a um campeonato mundial organizado pela FIA. A fabricante possui mais de seis décadas de envolvimento com o automobilismo e afirma utilizar as competições como um "laboratório móvel", levando tecnologias desenvolvidas nas pistas para seus produtos destinados a veículos de rua e comerciais.

"Nosso retorno ao Campeonato Mundial da FIA é uma reentrada empolgante que incorpora a história de paixão e inovação da Bridgestone", afirmou Yasuhiro Morita, CEO global da companhia. "No palco máximo da Fórmula E, vamos desenvolver ainda mais o equilíbrio entre desempenho e sustentabilidade e abrir caminho para um novo futuro da mobilidade."

Segundo a Bridgestone, 65% dos materiais destinados a cada pneu do GEN4 serão reciclados ou provenientes de fontes renováveis. Entre as matérias-primas utilizadas estão carbono derivado do óleo de pirólise de pneus descartados e sílica produzida a partir de cascas de arroz. A fabricante também afirma utilizar energia 100% renovável para o calor e a eletricidade empregados na produção desses pneus.

Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, destacou a experiência da nova fornecedora no automobilismo. "Estamos muito felizes em receber a Bridgestone na Fórmula E como nossa fornecedora exclusiva de pneus para a temporada 2026/27 e além. Combinando uma rica herança no automobilismo com inovação sustentável de ponta, a Bridgestone é uma parceira adequada para iniciarmos esta nova era."

A FIA também ressaltou a importância dos pneus diante do salto de desempenho previsto para o GEN4. Marek Nawarecki, diretor sênior de esporte em circuitos da entidade, afirmou que eles terão papel fundamental para entregar os níveis de desempenho e eficiência esperados para a nova geração. A Bridgestone já vinha trabalhando em conjunto com FIA, Fórmula E e equipes durante o desenvolvimento dos novos compostos.

Além de fornecer os pneus, a empresa terá maior presença comercial no campeonato. A Bridgestone será patrocinadora principal de quatro eventos da temporada 2026/27: Cidade do México, em 16 de janeiro; a rodada dupla de Berlim, em 8 e 9 de maio; a rodada dupla de Xangai, em 10 e 11 de julho; e a decisão do campeonato em Tóquio, nos dias 24 e 25 de julho de 2027.

A temporada 2026/2027, a 13ª da história da Fórmula E, está prevista para começar em dezembro e contará com 21 corridas até julho de 2027. A chegada da Bridgestone e a estreia do GEN4 fazem parte da maior transformação técnica da categoria desde sua criação, em 2014.

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